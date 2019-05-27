全面战争三国联军怎么玩？联军组建效果是什么？

2019-05-27 16:57:09 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国联军是对抗大势力的重要玩法，有哪些效果呢，91单机小编给大家带来全面战争三国联军玩法技巧分享，需要的朋友还不快进来看看。

联军玩法技巧分享

1、地图探到刘备。

2、建立互不侵犯、建立军事通行、做点买卖、目的是为了最后的建立联军。

3、因为刘备的属性相当于永不背叛，再加之这小子的确猛啊，一联上后曹操刘表孙坚都给拉入联军里。

4、这样你联军实力就很强大，去和敌对谈和平的时候，系统自动判定你贼强，然后白送你钱，有个思路就是怂恿联军攻打任何人，你再去和谈，白拿钱粮。

5、和曹操袁术联军要小心，分分钟叛变。

6、后期打长安的时候一定要注意，打下后就会和其他2个国成敌对关系(三国后期只能有三个国)，所以最好在刘备不是国的时候打下，他还是永不背叛指哪打哪。