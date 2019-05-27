全面战争三国曹操怎么开局？统一获胜技巧是什么？

全面战争三国曹操是游戏中难度最低的势力，要怎么玩呢，91单机小编给大家带来全面战争三国曹操开局攻略指南，还不会使用曹操开局的玩家一起来看看吧。
曹操开局攻略指南
引言
想分享一下最近玩的心得，对于玩了找不到方向的人希望可以有一些帮助，由于本人从来没有玩过全军系列，这次是第一次玩该系列，所以有说不对的地方请见谅。
开局流程
曹操战役开局流程，简单来说分为以下几点：
1.找到刘备，并且跟他相连，让他认识到你，由于战役的出生位子都是相同的，所以每个人都可以使用这个方式，刘备在瑯琊。
2.开始农粮打地，等待刘备找你，他会一步一步跟你建立外交关係，从互不侵犯、军事条约、到组成联军，当成功组成联军的时候，就可以开始欢乐打游戏，基本上你的北方超稳，而且可以利用个性信用度，做任何规划。
机制说明
来说说这样做的机制是基于什么。
就是利用曹操的信用度跟刘备的性格，刘备这货的性格是：忠义楷模，简单来说就是他不会背后捅刀撕毁盟约，再利用煽动代理战争减少信用度的方式，让你想让刘备打谁就打谁，而且找刘备还有最重要的是有以下原因：
1.这货真的超猛，我大概打3或4块地得时候他只有一块，等我5块地在看他，他就打下4块，这超级小弟能不收吗。
2.他会自己到处帮你找人组成联军，邀请别人参加联军会问过你，你就可以依照当下局势，判断是否让对方参加，而且组成联军有一个超棒的好处，就是你的同盟战力会变超高，举个例子好了：假设我现在同盟裡有3个诸侯，其中一个诸侯对袁绍开战，邀请我们参加开战后，袁绍跑来找我议和，这时候可能我战力比袁绍低，可是我同盟战力比袁绍高，判定袁绍就会是负的就可以赚一波，而且你议和是不影响同盟关系的，所以进煺自如。
结论：你可以利用信用度让刘备对别人开战，你在议和赚钱。
3.刘备这货有依赖他人的个性，就是他可以成为臣子，你可以收服他，不会尾大不掉。
总结：曹操就是玩外交很强，妥善利用信用度让刘备小弟带着联盟跟北方敌人(袁绍)打来打去，自己默默发展向右下，是可以很舒服的玩游戏的，希望可以帮到第一次接触该系列作品的同好们，这游戏真的很好玩。
内政说明
我说说的我使用的内政方式好了，我一开始就是疯狂种田，陈郡真的是超级产粮，那这时候会遇到一个问题就是钱不够，最后有发现其实卖粮就可以发大财，只要挑选正确的对象，找谈判时粮食显示是非常贫穷的，代表你很有机会，可以看看下图袁术根本赚爆。
你看看人这么好，一定要好好卖他粮食让他生存下去。
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