全面战争三国刘备怎么破局？前期各难度玩法技巧有哪些？

2019-05-27 16:48:26 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国刘备是很多玩家首选的势力，要怎么破局呢，91单机小编给大家带来全面战争三国刘备中原破局通用思路分享，是用正面破局的方法，详情一起看下文中具体的玩法吧。

刘备中原破局通用思路分享

1.1回合2战拿下铁矿(可自动，包括传奇难度)。

2.2回合招满民兵，弓兵10队，(传奇的话除了黄叔2队骑兵，其它高级兵也全换民兵)，直奔泰山，留26%体力埋伏。

3.关键事项：回合结束后泰山的黄邵会有50%几率去攻北海，如果不去，重开(所以第一回合可全自动)。

4.攻占泰山

5.往山东撵着黄邵走，这时候黄邵会一路攻城往东。

6.到东莱就可以半路埋伏黄邵打掉了，不论黄邵打掉东莱农庄还是稍后我们自己去吃皆可，县城则走过去吞并。

7.打掉黄邵后就可以议和了，保泰山平安(一般难度头铁再莽回去也行)。

7.可能汉帝国会有一队人马(太史慈徐晃什么的，吐槽太史慈怎么都抓不住)无视之，拿下东莱郡后回师清理地盘直到拿下泰山全郡。

此处要点有2：一是限制孔信条做大，二是这个时段在山东多打架，一般来说子龙就乖乖来了(就是干，能3架灭一队的一定不只打两架。)

9.此时地盘稳定在3郡零1矿上，并且和黄邵和谈(目的是保证10回合左右袁绍不轻易过河。)

10.此阶段一定要招到一个军师(点关系可以看上一家是谁)曹老板还没入队的，陶谦的这个时段肯定至少会有一个，招了备用扔差事升级。简雍随时在建设地克扣工钱不赘述。

11.那些个夏侯渊马超什么的传奇火这个时候就不要招了，地主家没余粮，养不起。我是连1000块扒装备都出不起，眼巴巴的看着。

以上几条传奇注意，其他难度随意，就是莽。

12.这个时段曹老板要打陶谦了，帮之。先去东边吃掉任务县城，直接吞并，咱基本没时间围城，然后算好时间回头向西灭黄邵，晚了可能袁大头就莽过来了。

13.不管黄邵还是曹老板的队伍，这个时段要攻城就攻，手动守耗兵就行，半路要遇上了吃准距离埋伏，爱来不来。

14.拿下东莱全郡后基本就成型(特别注意：首次面见袁首第一时间签不侵犯，第二时间签军通保绿脸，给多少钱都要签，该怂必须怂)

15.这时候4郡到手，开始清理黄邵残部和揉捏曹老板(这时候只有一队人马且必有夏侯惇，可怜的夏侯各种花式被俘立怂典范)

16.20回合陶谦差不多咽气，王朗也多半打进家门。首先裁员，然后分兵，关张带军师，刘赵辅之。当然依然一水的民兵，关大老爷可以带2-4队盾兵了

17.灭黄邵和灭王朗不分先后，然后关张集中火力灭曹老板。

18.此阶段主要注意事项：随时关注袁爷好感!随时关注袁爷好感!随时关注袁爷好感!(重要的事情说三遍)有机会就加入联盟，直接走上人生巅峰。当然如果袁爷不收你，甚至还收了曹老板，都没关系。50大洋送钱法以及送粮换绿脸法，保证曹老板请不动袁爷揍你就行

19.赵刘负责在东海转悠，下面小两口不打你你也可以主动揍过去，打你就各种埋伏，城丢了不要紧，只要人不追丢即可，灭曹前东线牵制为主。

20.4队盾兵10队弓手+1队投石，灭曹好搭配，谁用谁知道，就是莽，一路扫平陈郡。

21.内政外交：如果前面没有进大联盟，后面基本就不要想了，一水的孤家寡人，周边大势力统统拉拢，小的视情况而定。差事都给金系的克扣工钱。农田富裕4-5粮即可，全力先冲东莱泰山东阳的工商建筑。

22.人事：人员一定精简，没有富裕位置，夏侯惇往往都是富裕的，可以拉去当个太守，-5秩序毛毛雨

23.灭曹前拿地不便守的，卖给其它小势力，一分也是爱(卖大势力那就不是你的了....)

24.科技，算好周边势力数第一时间开两条贸易线，这可以说就是传奇难度前期的生命线

25.拿下曹老板后，就没有明显的大威胁了，至此山东至长江一线尽在手(什么?孔二愣子?瞅个时间提前解约到点米西)

我这个档比较特别的是袁爷不怎么爱收小弟，喜欢拉联盟，拉到公孙瓒都不打了，然后一路从刘表黄祖拉到孙坚。你没看错，大耳刘周围现在都是一家人，南粤下面那几块飞地?当然是预留做聘礼的啊。

几处细节：

1.河南江苏那些小势力别留，一不小心被拉进袁爷联盟，如鲠在喉

2.尽可能早的去打刘繇，建业是个好地方!建业是个好地方!建业是个好地方!一定要比孙坚快(我就是一开始不知道，磨磨唧唧的结果刘繇被孙坚收做小弟，孙坚背靠袁爷大联盟.....)

3.别怕招到间谍，合适的人先用了再说，好感不够了再踢就行

4.孤家寡人一定不要去拉人联军或者收小弟，鉴于中原崛起的大耳需要和各方搞好关系，一旦小弟被攻击，真是里外不是人，点什么都会是背信弃义

5.站稳后想打出去怎么办?找个小势力军盟(不能是联军)，然后坐等其被揍。