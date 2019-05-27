全面战争三国刘备怎么破局？前期各难度玩法技巧有哪些？

全面战争三国刘备是很多玩家首选的势力，要怎么破局呢，91单机小编给大家带来全面战争三国刘备中原破局通用思路分享，是用正面破局的方法，详情一起看下文中具体的玩法吧。
刘备中原破局通用思路分享
1.1回合2战拿下铁矿(可自动，包括传奇难度)。
2.2回合招满民兵，弓兵10队，(传奇的话除了黄叔2队骑兵，其它高级兵也全换民兵)，直奔泰山，留26%体力埋伏。
3.关键事项：回合结束后泰山的黄邵会有50%几率去攻北海，如果不去，重开(所以第一回合可全自动)。
4.攻占泰山
5.往山东撵着黄邵走，这时候黄邵会一路攻城往东。
6.到东莱就可以半路埋伏黄邵打掉了，不论黄邵打掉东莱农庄还是稍后我们自己去吃皆可，县城则走过去吞并。
7.打掉黄邵后就可以议和了，保泰山平安(一般难度头铁再莽回去也行)。
7.可能汉帝国会有一队人马(太史慈徐晃什么的，吐槽太史慈怎么都抓不住)无视之，拿下东莱郡后回师清理地盘直到拿下泰山全郡。
此处要点有2：一是限制孔信条做大，二是这个时段在山东多打架，一般来说子龙就乖乖来了(就是干，能3架灭一队的一定不只打两架。)
9.此时地盘稳定在3郡零1矿上，并且和黄邵和谈(目的是保证10回合左右袁绍不轻易过河。)
10.此阶段一定要招到一个军师(点关系可以看上一家是谁)曹老板还没入队的，陶谦的这个时段肯定至少会有一个，招了备用扔差事升级。简雍随时在建设地克扣工钱不赘述。
11.那些个夏侯渊马超什么的传奇火这个时候就不要招了，地主家没余粮，养不起。我是连1000块扒装备都出不起，眼巴巴的看着。
以上几条传奇注意，其他难度随意，就是莽。
12.这个时段曹老板要打陶谦了，帮之。先去东边吃掉任务县城，直接吞并，咱基本没时间围城，然后算好时间回头向西灭黄邵，晚了可能袁大头就莽过来了。
13.不管黄邵还是曹老板的队伍，这个时段要攻城就攻，手动守耗兵就行，半路要遇上了吃准距离埋伏，爱来不来。
14.拿下东莱全郡后基本就成型(特别注意：首次面见袁首第一时间签不侵犯，第二时间签军通保绿脸，给多少钱都要签，该怂必须怂)
15.这时候4郡到手，开始清理黄邵残部和揉捏曹老板(这时候只有一队人马且必有夏侯惇，可怜的夏侯各种花式被俘立怂典范)
16.20回合陶谦差不多咽气，王朗也多半打进家门。首先裁员，然后分兵，关张带军师，刘赵辅之。当然依然一水的民兵，关大老爷可以带2-4队盾兵了
17.灭黄邵和灭王朗不分先后，然后关张集中火力灭曹老板。
18.此阶段主要注意事项：随时关注袁爷好感!随时关注袁爷好感!随时关注袁爷好感!(重要的事情说三遍)有机会就加入联盟，直接走上人生巅峰。当然如果袁爷不收你，甚至还收了曹老板，都没关系。50大洋送钱法以及送粮换绿脸法，保证曹老板请不动袁爷揍你就行
19.赵刘负责在东海转悠，下面小两口不打你你也可以主动揍过去，打你就各种埋伏，城丢了不要紧，只要人不追丢即可，灭曹前东线牵制为主。
20.4队盾兵10队弓手+1队投石，灭曹好搭配，谁用谁知道，就是莽，一路扫平陈郡。
21.内政外交：如果前面没有进大联盟，后面基本就不要想了，一水的孤家寡人，周边大势力统统拉拢，小的视情况而定。差事都给金系的克扣工钱。农田富裕4-5粮即可，全力先冲东莱泰山东阳的工商建筑。
22.人事：人员一定精简，没有富裕位置，夏侯惇往往都是富裕的，可以拉去当个太守，-5秩序毛毛雨
23.灭曹前拿地不便守的，卖给其它小势力，一分也是爱(卖大势力那就不是你的了....)
24.科技，算好周边势力数第一时间开两条贸易线，这可以说就是传奇难度前期的生命线
25.拿下曹老板后，就没有明显的大威胁了，至此山东至长江一线尽在手(什么?孔二愣子?瞅个时间提前解约到点米西)
我这个档比较特别的是袁爷不怎么爱收小弟，喜欢拉联盟，拉到公孙瓒都不打了，然后一路从刘表黄祖拉到孙坚。你没看错，大耳刘周围现在都是一家人，南粤下面那几块飞地?当然是预留做聘礼的啊。
几处细节：
1.河南江苏那些小势力别留，一不小心被拉进袁爷联盟，如鲠在喉
2.尽可能早的去打刘繇，建业是个好地方!建业是个好地方!建业是个好地方!一定要比孙坚快(我就是一开始不知道，磨磨唧唧的结果刘繇被孙坚收做小弟，孙坚背靠袁爷大联盟.....)
3.别怕招到间谍，合适的人先用了再说，好感不够了再踢就行
4.孤家寡人一定不要去拉人联军或者收小弟，鉴于中原崛起的大耳需要和各方搞好关系，一旦小弟被攻击，真是里外不是人，点什么都会是背信弃义
5.站稳后想打出去怎么办?找个小势力军盟(不能是联军)，然后坐等其被揍。
宅男的人间冒险灵魂演绎是击败蝙蝠女王后使用的，要如何开启呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险灵魂演绎用法。《宅男的人间冒险》我们通关颠倒城击败蝙蝠女王后获得的道具吉他就是用来演唱的，那玩家们可能前往墓地开启演唱竟然不能进行，那如何才能灵魂演绎呢?【灵魂演绎】：这里需要灵魂演绎自然是需要死人才能进
宅男的人间冒险中有许多有趣的玩法，外星人要怎么击败呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险外星人打法。《宅男的人间冒险》是一款非常有趣的解谜，玩梗游戏。游戏中存在大量的二次元动漫梗、还有一些童年时候的小游戏可以让玩家们来体验!其中的谷恒条野线就有一些外星飞船的小游戏外星飞船：如果要达成真结局，必须所
全面战争三国孙坚联姻流是很多玩家开发的套路，要怎么用呢，91单机小编给大家带来《全面战争：三国》孙坚联姻流赚钱刷好感玩法，一起来看看吧。孙坚联姻流赚钱刷好感玩法分享开局选的孙坚势力，前期不能说穷，但也富裕不到哪去，军队也一直抠抠缩缩的发展，直到————孙尚香长大成人，由于肤白貌美，加上我孙坚名满天下
宅男的人间冒险医院是游戏重要场景，要如何搜集道具过关呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险医院玩法。1、天色黑了，踩到了老婆，将老婆带到医院，这里都是剧情。2、将老婆带到2楼，发现是大腿中枪了。(这是国产007的梗吗?)需要找绷带、针线、酒精、麻醉针、镊子、手术刀。3、酒精就在地上。4、出来地上就
宅男的人间冒险大力丸是一些结局的完成条件道具，要如何获取呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险大力丸我们在勇者线的时候会来到颠倒城，进入到颠倒城后就会与蝙蝠来一场战斗，而蝙蝠是很弱的，轻松就能打败!触发剧情后，需要蝙蝠送我们到颠倒城的顶上，但是蝙蝠需要大力丸才能变得强壮，那大力丸在哪呢?《宅男的人
蝙蝠女王是游戏中人气很高的角色，要如何唤醒呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险蝙蝠女王剧情。【蝙蝠女王】怎么唤醒：1、进入到颠倒城后，与蝙蝠触发剧情，要求寻找大力丸(右下角有【书】记得拿)2、大力丸，在我们的村庄，找到【力】字样的建筑，交钱给白发佬，就可以获得大力丸和化学佬了3、把大力丸交给蝙蝠
全面战争三国单挑是战争中很常见的玩法，要如何提高胜率呢，91单机小编给大家带来全面战争三国怎么单挑的介绍，一起来看看吧!单挑介绍单挑按钮在武将上方的一排按钮里面，进入战场开始就可以发动单挑。在交战时，如果两名将领距离接近，就会出现单挑选项。此时你可以通过屏幕左下的单挑按钮向敌将发出单挑要求。同样的，
vivoy81s开发者选项是很多用户都会用到的设置，要怎么开启呢，91单机小编给大家带来vivoy81s中找到开发者选项位置的具体操作方法。首先，打开手机，选择“设置”。然后进入“更多设置”。再然后进入“关于手机”。然后进入“版本信息”。“软件版本号”开始快速的点击5-7次(要快速哦)，点击后，会有
联想z6pro防误触模式是很多用户会使用的功能，在哪设置开启呢，91单机小编给大家带来联想z6pro设置防误触模式的具体操作方法。在【待机界面】点击【设置】。点击【显示和亮度】。点击【更多显示设置】，点击【防误触模式】右侧开关，即可开启和关闭防止手机在口袋中由于挤压或衣物摩擦引起误操作。相信你们看完
联想z6pro为了方便用户操作，有屏幕放大功能，怎么用呢，91单机小编给大家带来联想z6pro放大屏幕的具体操作方法。在【待机界面】点击【设置】。点击【通用设置】，点击【无障碍】。点击【放大功能】，选择要放大的类型，以【点按屏幕三次进行放大】为例，再点击右侧开关，亮色开启，反之关闭。根据上文讲解的联