全面战争三国怎么埋伏？伏兵使用技巧是什么？

2019-05-27 16:45:27 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国埋伏可以让玩家以弱胜强，很多玩家不知道怎么使用，91单机小编给大家带来全面战争三国埋伏技巧心得分享，一起看下文中介绍吧。

埋伏技巧心得分享



司马懿是伏兵，后面的诱饵，在国界附近，这个方法十分好用。比如说对方有2-3队，而你只有1队。子曾经曰过：治众如治寡，分数是也。

方法如下：

1.武将/统帅技能+隐蔽25%，选取战略地图上丛林，最好在自己地界。

2.主力隐蔽，在附近放一队诱饵(兵力少的队伍)，或者附近就是一座空城。

3.下一回合，敌人经过的时候触发奇袭。

大家可能会发现，大地图上敌人有时候挺烦人，你追他跑，你不管他，他就回来骚扰你。尤其是南征北战的时候，你的部队不可能一直陪着他们跑图玩，所以为了一劳永逸，我们利用伏兵，吸引他们上钩，然后全斩了。

那么对于固守的敌人，大家知道他会有1-2队守城兵，本来是1：1的力量对比，因为有守城兵所以变成了1：1.25。我个人不喜欢这种战斗，所以用伏兵是最好的办法。主力隐藏起来，ai看不见你，就不会守城——子曾经曰过：虚虚实实，能而示之不能。

这一作的军队维护费貌似没有城内驻扎/城外的区别，都一样。所以我一般会把部队埋伏在国界附近，然后不管了。否则你部队丢a城，ai会绕路去打b城，能烦死你。