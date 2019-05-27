全面战争三国战斗阵型怎么用？武将单挑效果是什么？

2019-05-27 16:43:37 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国战斗阵型对于部队十分重要，要怎么选择呢，91单机小编给大家带来全面战争三国基本阵型运用技巧说明，需要的朋友还不快进来看看。

战斗是《全面战争》系列的核心内容，也是最考验玩家策略和操作水平的部分。在战斗开始前，游戏会为玩家弹出下图中的界面，界面中包含了敌我实力对比和战斗结果预测。将出现图中这样我军优势巨大的情况时，你完全可以点下自动战斗，享受胜利的果实。

但是在大多数的情况下，你是需要手动指挥部队的。在战斗开始前，记得关注下方的“快速保存”和“检视地图”两个按钮，它们的意义应该不用再多说明了。当我方是防守方时，军队尚有移动力时可以选择撤退避开战斗。

《全面战争》中的战斗并不要求玩家全歼敌方部队，一个单位可能会把人打光全军覆没，但在此之前它可能已经士气崩溃，不受控制地撤出战场。削减敌方士气可以通过武将和单位的技能、对其背部的攻击、兵种克制攻击，以及对其人数的削减完成。

以上的第二和第三点是战场上的重点，这需要玩家在战斗时使用优势兵种攻击敌弱势兵种，并保护我方侧翼和背部。玩家必须了解各兵种的克制和被克制对象，并且编成一支能够面对各种情况的军队。也就是说，玩家的军队需要能够面对骑兵冲击，能够解决远程威胁，还能够对阵重装单位。

同时玩家的操作也必不可少，熟练运用骑兵骚扰敌方阵型、击退远程部队、背袭敌方部队可以产生很好的效果。中高级的部队也可以使用技能和阵型来为自己获得优势，例如敌方射击时，你可以让己方部队转为分散阵型降低损失;敌军骑兵冲锋时，使用长矛阵就能对其造成巨大的损失。

指挥军队固然重要，当玩家拥有强力武将时，我们也有更简单的解决方式。武将虽强，但也是有血量有士气值的，血没了会死，士气用完了会撤退。敌方单位在失去武将时，士气就会变得极为脆弱。于是我们可以让士兵牵扯住敌方单位，再集合我方武将消灭敌方将领。如此一来，即便对方兵力众多，我们也可以将其击溃。

通过单挑，我们也可以更快地达到这一目标。单挑时的箭头代表敌我实力对比，一般看到绿色的箭头，就可以放心地让我方武将上去单挑。不过也要注意武将此时的血量，如果血量过低，比对方强再多也有可能落败。

在单挑中击败对方能为我方单位带来士气和生命值上的加成，取胜会对战局造成非常有利的效果。当单挑进展不利时，我方可以让将领逃跑，或是让单位干涉。这两种行为会给我方带来Debuff，但将领的性命大多数时候比一时的劣势更重要。

另外，打输了也不要紧，在结果确定时你可以直接在战场内选择重新进行本场战斗。