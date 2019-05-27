宅男的人间冒险老婆线结局是什么？达成条件是什么？

2019-05-27 16:40:33 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

宅男的人间冒险老婆线是很多玩家好奇的结局，要怎么走呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险老婆线攻略流程详解，一起来看下吧。

老婆线攻略流程详解

进入条件：见到老婆选择推开少女，然后在游戏厅中不开启异界线，在与宅女玩游戏时输掉即可。

宅男在便利店结识了一位画家少女，将她从坠落的吊灯下解救(向女孩表白则会与便利店男老板擦出爱情火花，达成“突如其来的爱情”结局);

为感谢男主，少女告诉了男主她叫老婆，因为死宅都喜欢叫别人老婆;

第二天，男主在公园为保护老婆，与一群黑衣人展开激烈的枪战，老婆不幸中枪(若遇到黑衣人时答题失败，则达成“永别了老婆”结局;枪战失败则达成“没用的我I”结局)。在为她治疗的过程中，男主得知了女孩的身世(父亲是科学家，因为预言地球即将被陨石撞击毁灭而被杀害，女孩也遭到追杀);(若治疗超时则达成“死而无憾的时光”结局;若对老婆使用遥控器则达成“老婆变成老太婆”结局;若对老婆使用枪则达成“我是智障”结局)

于是两人踏上神秘岛(岛上有发条，开启后可以加速地球公转避开陨石)，准备开启机关保护地球，孰料所谓的真相竟是天大的反转(女孩其实是个想毁灭地球的中二少女，她将主角当成工具人，想利用他开启发条，结果本应与地球擦肩而过的陨石真的撞到了地球，世界被毁灭了;男主眼见事态无法挽回，利用时光机器回到初遇女主的便利店，若选择不救她则达成“宅男救世主”结局;若依然选择救她，世界会再度毁灭，主角此时向女主袒露了穿越的秘密，感动了女主，两人决定在世界末日来一发，达成”舔狗舔到最后应有尽有(其实是要有爱，不要世界)“的美好结局)(若在神秘岛对黑衣人开枪则达成“光明磊落的失败”结局;在第二次枪战中失败则达成“没用的我II”结局;boss战失败则达成“过于强大的对手”结局)

老婆线部分要点：

1. 想要达成枪战中一滴血不掉的成就，需要经过三场枪战，分别为公园一场、神秘岛一场、boss战一场，要注意多存档;

2. boss战的男人弱点是内裤，他只会飞四个点，注意飞行方向之后对着那几个点开枪就行了;

3. 在医院救老婆的时候，拿到遥控器的时候千万不要对着老婆产生什么大胆的想法，否则老婆会变成老太婆;

4. 初见女网友选择一直等她回来，则达成“等着你回来，美美”结局。