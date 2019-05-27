全面战争三国外交系统怎么玩？外交有哪些功能？

2019-05-27 16:38:56 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国外交是很重要的玩法，有哪些功能呢，91单机小编给大家带来全面战争三国外交各选项作用一览，需要的朋友还不快进来看看。

外交各选项作用一览

除了战斗，我们也可以通过谈判桌来达到目的。点开外交界面，我们就可以与其他势力进行谈判。可以谈判的项目包括联姻、土地、装备、金钱、粮食和条约等。谈判中会出现对方对此的态度，提交议案按钮下的数字为正时，谈判就可以成立。当其他势力发来谈判要求时，可以与其进行谈判，以此获得更优厚的条件。

外交更重要的是确保边界的安全，如果你决定对某一势力宣战，你可以提前与自身周边的一众势力都签下互不侵犯条约，这样你就不会被人背后偷袭。让自己陷入与多个势力的战争中是很危险的，你最好小心行事。

有外交自然也有秘密行动，你可以派遣一名将领潜入某个势力，为你刺探情报。需要注意的是，他此时会为你服务，但他明面上是另一个势力的将领。细作很有可能会放弃与你的联系，彻底加入敌方的阵营。所以如果你心有疑虑，那最好不要让重要的将领去当细作。

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