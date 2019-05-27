宅男的人间冒险双马尾结局怎么触发？各路线流程是什么？

宅男的人间冒险结局路线十分多，双马尾结局怎么触发呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险双马尾线结局流程详解，感兴趣的同学一起看下文中介绍吧。
双马尾线结局流程详解
开启条件：在便利店买本游戏攻略降低游戏难度，不开启异界线，在游戏中赢了宅女即可进入双马尾线。便利店偶遇老婆的话救不救都可以。
男主在超霸机厅见到宅女，受其挑衅进行游戏对决，男主轻松胜出获得了宅女的青睐，宅女邀请男主第二天去游戏高手嘉年华约会。(输掉游戏且没救画家老婆，则达成“单身之神，后继有人”结局;输掉游戏且救了画家老婆则进入老婆线)
第二天二人如约来到机厅门口，一起前往嘉年华。面对拥堵的人群，男主选择牵住女孩的手。(不牵手则达成“初见，便是离别”结局)
游览完毕后，二人突然被抓到了宇宙飞船上，此时遇到外星生物，谷恒条野戴上机械臂与怪物发生战斗。(战斗失败则进入失败路线，战斗胜利则继续好结局路线)这里会分成两个部分——失败路线与成功路线：
(一)失败路线
谷恒条野被击败，男主昏迷，醒来后发现自己身处垃圾站，而女主消失了。男主需要三分钟之内答题成功才能离开。(答题失败则达成“我是垃圾”结局)
离开垃圾站，男主发现谷恒条野被困在室内，需要解谜才能救出她。(不拉闸接电线则达成“啊啊啊啊啊啊啊”结局;救了独眼怪则达成“好心没好报”结局)
二人离开密室，见到了宇宙飞船，于是想办法驾驶宇宙飞船驶向地球。(按大炮按钮则达成“好奇心害死猫”结局;直接开大门则达成“胡乱开门”结局;不开门直接开船则达成“注意开门”结局;没有下降到机场层，开了大门后开船则达成“太窄了”结局)
在宇宙中女孩提出回地球就同居，男主心神激荡之际被弹出飞船，一番折腾后来到了陌生的星球。(飞船游戏失败则达成“冰冷的宇宙”结局)
陌生的星球上，男主喝了泉水变成了史莱姆，并遇到了另一只史莱姆。它告诉男主，只有亲吻了人类才能变回人。男主等到了前来救他的谷恒条野，变回人类。(若接近女主过程中选择错误，则达成“惊人的女孩”结局;若被另一只史莱姆抢先吻到女主，则达成“发绿的我”结局)此时面临选择，若选择独自回地球则达成“我快乐地回家”结局，若选择女孩独自回地球则达成“他快乐地回家”结局。
(二)成功路线
第一只怪物被击败后，二人继续前进，遇到第二只机关枪怪物发生战斗。(战斗失败则达成“被独眼怪打败”结局)
战胜后，二人来到宇宙飞船处，于是想办法驾驶宇宙飞船驶向地球。(按大炮按钮则达成“好奇心害死猫”结局;直接开大门则达成“胡乱开门”结局;不开门直接开船则达成“注意开门”结局;没有下降到机场层，开了大门后开船则达成“太窄了”结局)
在宇宙中女孩提出回地球就同居，男主心神激荡之际误触弹射按钮被弹出飞船，一番折腾后来到了陌生的星球。(飞船游戏失败则达成“冰冷的宇宙”结局)
陌生的星球上，男主喝了泉水变成了史莱姆，并遇到了另一只史莱姆。它告诉男主，只有亲吻了人类才能变回人。男主等到了前来救他的谷恒条野，变回人类。(若接近女主过程中选择错误，则达成“惊人的女孩”结局;若被另一只史莱姆抢先吻到女主，则达成“发绿的我”结局)
此时二人面前出现巨型章鱼怪，二人须击败它才能离开。(boss战失败则达成“触手地狱”结局)击败章鱼怪后，达成完美结局“无敌的我俩，并不寂寞”。
双马尾线部分要点：
1. 三只怪物无伤击败会获得拳王成就，第一只怪物需要在他出拳时格挡，挥拳反击;第二只怪物只要站着不动就能过关;第三只怪物分两阶段，一阶段挥舞触手时格挡并挥拳反击，要注意三只触手的攻击前摇，最右边的触手会转一圈再攻击，二阶段在它挥舞石头两次后格挡，等章鱼怪发射激光完毕后挥拳反击;
2. 想达成完美结局，就必须赢得战斗;
3. 垃圾站的选择题，左边是正确，右边是错误;
4. 宇宙飞船处，右边的开关下方有暗门，打开后有个按钮，需要取出按钮之后再按下固定的开关，飞船才能下降到飞行层。
宅男的人间冒险灵魂演绎是击败蝙蝠女王后使用的，要如何开启呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险灵魂演绎用法。《宅男的人间冒险》我们通关颠倒城击败蝙蝠女王后获得的道具吉他就是用来演唱的，那玩家们可能前往墓地开启演唱竟然不能进行，那如何才能灵魂演绎呢?【灵魂演绎】：这里需要灵魂演绎自然是需要死人才能进
宅男的人间冒险中有许多有趣的玩法，外星人要怎么击败呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险外星人打法。《宅男的人间冒险》是一款非常有趣的解谜，玩梗游戏。游戏中存在大量的二次元动漫梗、还有一些童年时候的小游戏可以让玩家们来体验!其中的谷恒条野线就有一些外星飞船的小游戏外星飞船：如果要达成真结局，必须所
全面战争三国孙坚联姻流是很多玩家开发的套路，要怎么用呢，91单机小编给大家带来《全面战争：三国》孙坚联姻流赚钱刷好感玩法，一起来看看吧。孙坚联姻流赚钱刷好感玩法分享开局选的孙坚势力，前期不能说穷，但也富裕不到哪去，军队也一直抠抠缩缩的发展，直到————孙尚香长大成人，由于肤白貌美，加上我孙坚名满天下
宅男的人间冒险医院是游戏重要场景，要如何搜集道具过关呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险医院玩法。1、天色黑了，踩到了老婆，将老婆带到医院，这里都是剧情。2、将老婆带到2楼，发现是大腿中枪了。(这是国产007的梗吗?)需要找绷带、针线、酒精、麻醉针、镊子、手术刀。3、酒精就在地上。4、出来地上就
宅男的人间冒险大力丸是一些结局的完成条件道具，要如何获取呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险大力丸我们在勇者线的时候会来到颠倒城，进入到颠倒城后就会与蝙蝠来一场战斗，而蝙蝠是很弱的，轻松就能打败!触发剧情后，需要蝙蝠送我们到颠倒城的顶上，但是蝙蝠需要大力丸才能变得强壮，那大力丸在哪呢?《宅男的人
蝙蝠女王是游戏中人气很高的角色，要如何唤醒呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险蝙蝠女王剧情。【蝙蝠女王】怎么唤醒：1、进入到颠倒城后，与蝙蝠触发剧情，要求寻找大力丸(右下角有【书】记得拿)2、大力丸，在我们的村庄，找到【力】字样的建筑，交钱给白发佬，就可以获得大力丸和化学佬了3、把大力丸交给蝙蝠
全面战争三国单挑是战争中很常见的玩法，要如何提高胜率呢，91单机小编给大家带来全面战争三国怎么单挑的介绍，一起来看看吧!单挑介绍单挑按钮在武将上方的一排按钮里面，进入战场开始就可以发动单挑。在交战时，如果两名将领距离接近，就会出现单挑选项。此时你可以通过屏幕左下的单挑按钮向敌将发出单挑要求。同样的，
vivoy81s开发者选项是很多用户都会用到的设置，要怎么开启呢，91单机小编给大家带来vivoy81s中找到开发者选项位置的具体操作方法。首先，打开手机，选择“设置”。然后进入“更多设置”。再然后进入“关于手机”。然后进入“版本信息”。“软件版本号”开始快速的点击5-7次(要快速哦)，点击后，会有
联想z6pro防误触模式是很多用户会使用的功能，在哪设置开启呢，91单机小编给大家带来联想z6pro设置防误触模式的具体操作方法。在【待机界面】点击【设置】。点击【显示和亮度】。点击【更多显示设置】，点击【防误触模式】右侧开关，即可开启和关闭防止手机在口袋中由于挤压或衣物摩擦引起误操作。相信你们看完
联想z6pro为了方便用户操作，有屏幕放大功能，怎么用呢，91单机小编给大家带来联想z6pro放大屏幕的具体操作方法。在【待机界面】点击【设置】。点击【通用设置】，点击【无障碍】。点击【放大功能】，选择要放大的类型，以【点按屏幕三次进行放大】为例，再点击右侧开关，亮色开启，反之关闭。根据上文讲解的联