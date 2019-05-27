宅男的人间冒险双马尾结局怎么触发？各路线流程是什么？

2019-05-27 16:36:20 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

宅男的人间冒险结局路线十分多，双马尾结局怎么触发呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险双马尾线结局流程详解，感兴趣的同学一起看下文中介绍吧。

双马尾线结局流程详解

开启条件：在便利店买本游戏攻略降低游戏难度，不开启异界线，在游戏中赢了宅女即可进入双马尾线。便利店偶遇老婆的话救不救都可以。

男主在超霸机厅见到宅女，受其挑衅进行游戏对决，男主轻松胜出获得了宅女的青睐，宅女邀请男主第二天去游戏高手嘉年华约会。(输掉游戏且没救画家老婆，则达成“单身之神，后继有人”结局;输掉游戏且救了画家老婆则进入老婆线)

第二天二人如约来到机厅门口，一起前往嘉年华。面对拥堵的人群，男主选择牵住女孩的手。(不牵手则达成“初见，便是离别”结局)

游览完毕后，二人突然被抓到了宇宙飞船上，此时遇到外星生物，谷恒条野戴上机械臂与怪物发生战斗。(战斗失败则进入失败路线，战斗胜利则继续好结局路线)这里会分成两个部分——失败路线与成功路线：

(一)失败路线

谷恒条野被击败，男主昏迷，醒来后发现自己身处垃圾站，而女主消失了。男主需要三分钟之内答题成功才能离开。(答题失败则达成“我是垃圾”结局)

离开垃圾站，男主发现谷恒条野被困在室内，需要解谜才能救出她。(不拉闸接电线则达成“啊啊啊啊啊啊啊”结局;救了独眼怪则达成“好心没好报”结局)

二人离开密室，见到了宇宙飞船，于是想办法驾驶宇宙飞船驶向地球。(按大炮按钮则达成“好奇心害死猫”结局;直接开大门则达成“胡乱开门”结局;不开门直接开船则达成“注意开门”结局;没有下降到机场层，开了大门后开船则达成“太窄了”结局)

在宇宙中女孩提出回地球就同居，男主心神激荡之际被弹出飞船，一番折腾后来到了陌生的星球。(飞船游戏失败则达成“冰冷的宇宙”结局)

陌生的星球上，男主喝了泉水变成了史莱姆，并遇到了另一只史莱姆。它告诉男主，只有亲吻了人类才能变回人。男主等到了前来救他的谷恒条野，变回人类。(若接近女主过程中选择错误，则达成“惊人的女孩”结局;若被另一只史莱姆抢先吻到女主，则达成“发绿的我”结局)此时面临选择，若选择独自回地球则达成“我快乐地回家”结局，若选择女孩独自回地球则达成“他快乐地回家”结局。

(二)成功路线

第一只怪物被击败后，二人继续前进，遇到第二只机关枪怪物发生战斗。(战斗失败则达成“被独眼怪打败”结局)

战胜后，二人来到宇宙飞船处，于是想办法驾驶宇宙飞船驶向地球。(按大炮按钮则达成“好奇心害死猫”结局;直接开大门则达成“胡乱开门”结局;不开门直接开船则达成“注意开门”结局;没有下降到机场层，开了大门后开船则达成“太窄了”结局)

在宇宙中女孩提出回地球就同居，男主心神激荡之际误触弹射按钮被弹出飞船，一番折腾后来到了陌生的星球。(飞船游戏失败则达成“冰冷的宇宙”结局)

陌生的星球上，男主喝了泉水变成了史莱姆，并遇到了另一只史莱姆。它告诉男主，只有亲吻了人类才能变回人。男主等到了前来救他的谷恒条野，变回人类。(若接近女主过程中选择错误，则达成“惊人的女孩”结局;若被另一只史莱姆抢先吻到女主，则达成“发绿的我”结局)

此时二人面前出现巨型章鱼怪，二人须击败它才能离开。(boss战失败则达成“触手地狱”结局)击败章鱼怪后，达成完美结局“无敌的我俩，并不寂寞”。

双马尾线部分要点：

1. 三只怪物无伤击败会获得拳王成就，第一只怪物需要在他出拳时格挡，挥拳反击;第二只怪物只要站着不动就能过关;第三只怪物分两阶段，一阶段挥舞触手时格挡并挥拳反击，要注意三只触手的攻击前摇，最右边的触手会转一圈再攻击，二阶段在它挥舞石头两次后格挡，等章鱼怪发射激光完毕后挥拳反击;

2. 想达成完美结局，就必须赢得战斗;

3. 垃圾站的选择题，左边是正确，右边是错误;

4. 宇宙飞船处，右边的开关下方有暗门，打开后有个按钮，需要取出按钮之后再按下固定的开关，飞船才能下降到飞行层。