全面战争三国怎么战斗 几个关键战斗技巧分享

2019-05-27 16:32:57 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国怎么战斗?想必很多朋友都还不是很清楚吧，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了几个关键战斗技巧分享，希望能够帮助到大家。

实用操作技巧分享

Shift + 右键拖动能让部队走弧线或者绕道，有点类似于RTS里的shift走位(亲本什么都算到啦)

也可以直接点到对面的部队上走位后直接冲锋。

全选部队按住Alt左键拖动可以保持阵形前进;按←可以让部队停下。

默认P是暂停，空格是显示部队信息和在敌我脚下显示轮廓，个人建议把这两个键位互换。