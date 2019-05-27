宅男的人间冒险魔女线怎么开启？进入条件是什么？

2019-05-27 16:31:20 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

宅男的人间冒险魔女是游戏中的特殊NPC，玩家要如何才能见到她呢，91单机小编给大家带来宅男的人间冒险魔女线

魔女线攻略流程分享

进入条件：便利店购买十字螺丝刀，机厅内一楼拿到板凳，在二楼的楼梯口处搭板凳，于空调处取得一字螺丝刀头，回到一楼获得板凳的地方拆掉游戏机，放入充电宝后机厅爆炸，老板将你传送到异界寻求宝物拯救街机厅和被炸死的人们。

男主在异界森林遇到美丽的魔女，她的名字叫(´･ω･`)，以下简称魔女。在她的提示下，男主拔出马桶之剑，却意外与魔女接吻签订了契约，开始异界冒险。

来到新手村，你与魔女睡在一间屋子可以回血回蓝和复活。二人离开新手村展开冒险，来到了物理村，接到任务去森林采集果实。采集完成后制作食物完成任务，二人可以回去睡觉，等待桥梁修好。(途遇怪物被打死，则达成“勇者，败北!”结局，今后所有战斗失败都会达成此结局;食物加入错误则达成“纯属误会的见异思迁”结局)

睡醒之后，魔女请求男主留下共度一生(若买齐家具来到新家并选择留下来，则达成“与你相遇，好幸运”结局)。二人继续冒险搜集神器，先后打通几大秘境(建议颠倒山的最终boss女王留在最后去打，影响到结局走向)，最后来到以上神秘的传送门前，发现原来所谓的异界是一盘游戏卡带的世界，而男主所在的现实是另一个名叫“街机世界”的游戏世界。男主只要进入街机世界，就会回到现实，达成结局。此时出现分支：

1. 直接进入传送门，不买灭火器：回到现实，因为无法扑灭街机厅的火焰，达成“烈火焚身”结局;

2. 击败异世界颠倒山的女王，获得吉他，买毒药将主角毒死变为灵魂形态，来到墓地为游魂演奏吉他，击败黑白无常，获得群体复活药剂(若被女王吸血，则达成“纯属误会的见异思迁”结局);若此时不买灭火器回到现实，则因无法复活失去的众人，达成“对不起，大家!”结局;若购买灭火器回到现实，则达成“你的等待，我的未来”的完美结局。