全面战争三国箭塔怎么打 箭塔打法攻略一览

2019-05-27 16:29:07 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争：三国游戏中的攻城，是比较繁琐的战役，其中各城楼处有箭塔，对攻城军队的杀伤力不小，需要提前摧毁，那么攻城尖塔摧毁有什么好的技巧吗?今天91小编给大家带来了 箭塔打法攻略一览，希望能够帮助到大家。

攻城战箭塔摧毁方法

箭塔方面有条件的可以用投石车打法，但是个人宁愿拿来投石车去丢敌方部队或城门城墙。

箭塔其实可以用火箭来摧毁，所以首先需要点出火攻技能。然后这里建议让水属性武将去点出这个技能，因为游戏里箭的数量和水属性有关，水属性越高箭矢量也越高，高水属性的武将两支弓队两轮火箭就能后退，箭塔会自己烧毁。

当然如果是这样打的话也会有一定兵力损失，所以在弓队上前射时候先用中型盾开龟甲去挡住攻击，然后再让弓队去射击就行了。