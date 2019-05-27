全面战争三国城镇工农商怎么选择？腐败机制是什么？

全面战争三国经济建筑分为三系，要怎么选择呢，91单机小编给大家带来全面战争三国内政工农商选择及腐败心得图文分享，感兴趣的同学一起来看下吧。
内政工农商选择及腐败心得图文分享
说在前面：(明确用词：主城：郡国，副城：县城)
·(!!!)限于粮草，选择性建设大城市;不要一高兴就建一大堆高级城!粮草撑不住了就拆城!
·优先选县城多的郡国，县城产出类型一致的属于极品(工农商)。
·要致富，先种田，早期优先建设拓土序列，保证粮食是一统天下的前提。
·产出建筑分为两种：基数产出(产出绝对值)，加成产出(产出百分比)。没有基数，加成建筑就是搞笑的。
顺便说一句，电脑的城经常光建加成，不建基数建筑，打下新城池记得看看 。
关于工农商的选择：
·通常大部分城市均是工农商混合，总体来说：小郡国(1县，且无商业县城)偏向去商业发展，中大郡国(2县/3县)偏向混合发展。如前面所说，县城类型决定郡国发展方向。
·(农)农业产值在工农商中所占比重最低，但不能不建;可以考虑在农业郡国中增设官府支持序列以最大化粮草收入及产值;大城市大量人口能大幅提升农业产值，使之能与工商产值相提并论。
·(商)建筑序列能够提供的商业产值基数较低，而加成百分比很高，因此商业县城多(产值基数大)的郡国可能达到的最大收入是三个类型中最高的。(后期单郡国收入能达到5000-6000)后期5000-6000 → 中期5000-6000，全战系列一贯在后期国库异常充盈，基本不需要费心思考虑内政经济问题，平推全图就好。
·(工)建筑序列能够提供的工业产值基数十分可观，而加成百分比很低，建议小郡国及工业郡国以工业为主建设;必要时可修建公府序列加成。混合建设的郡国。
再备注一下，大部分时候工业郡国的收入比商业郡国高!大多数时候缺钱了优先发展工业是不会错的。
有多种升级方向，我该怎么选?
·基数与加成之选，首先看县城。有商业/工业县城的郡国可以优先叠加成。
·官坊序列中的产值与去腐败之选，早期选产值，中期开始选腐败。没钱了?记得看看城镇收入中腐败克扣了多少。
·关于丝绸这一资源的作用，由于直到胜利我都没见到，暂且按下不表。
关于腐败：
中期腐败的减益是很可怕的，尤其是在称帝以后;
若不妥善加以治理，贪官污吏将会把你的郡国收入贪没超过50%，但其实腐败的治理也非常简单：
·首推官坊序列中的官营造币厂。
·科技树土系分支中可以共计减少11%腐败。
·最后是差事中的“举孝廉”
下面给出我的各个类型收入最高的郡国作为反例，大家可以稍作参考，但我这个肯定还没达到最优。
① 商业郡国：长沙
符合商业郡国条件的郡国实在是不多。
由于科技树尚未点满，我全程没有建过茶馆(本城是从孙坚手里打下来的，但也无法升级茶馆)。
考虑到十级城市相比九级城市额外75%的商业加成，已经尚未完全去腐败(25%)，预计最终收入可以达到5000+。
② 工业郡国：建业
工商混合，天下无敌
将渔港转换为商港，铜矿升级至5级，主城升到10级，可以冲一冲7000。
顺带一提，科技树还有共计45%的工业加成尚未解锁。
同样是顺带一提，事实上工业产值大部分时候是最高的，但考察“机会成本”的概念，不同郡国的分工合作才能达到产出的最大化。如商业建筑能促进贸易，农业建筑能产出粮食，这都是工业所没有的优势。
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