剑网3飞鸢大作战活动怎么玩 飞鸢大作战活动玩法及规则介绍

2019-05-27 16:24:34 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

2019剑网3飞鸢大作战活动怎么玩?这是儿童节期间的限时活动，很多玩家都不太了解，今天91小编给大家带来了飞鸢大作战活动玩法及规则介绍，希望能够帮助到大家。

剑网3飞鸢大作战活动

活动时间：

5月30日—6月13日

活动介绍：

全新的儿童节活动“飞鸢大作战”即将上线，引入空战模式，为大唐群侠带来梦回童年的全新体验，更有可使用的背部挂件“玲珑藏梦”等待侠士兑换!

日常挑战：童梦·七彩泡泡飞云端

节日活动期间，侠士可前往扬州、成都主城活动区寻找“飞鸢特使”，领取全新节日坐骑“飞天小鲤”开启本次的飞机大战活动!

侠士们在领取全新的日常任务“童梦·七彩泡泡飞云端”后，可以通过乘坐“飞天小鲤”射击在成都和扬州上空散布的“七彩泡泡球”来完成日常。

而“飞天小鲤”作为节日限定活动坐骑，仅能在成都和扬州使用乘坐，节日过后将消失。

其飞行时需消耗轻功气力值，轻功气力值消耗完毕后将坠落地面。

同时，当侠士乘坐“飞天小鲤”时，将会出现新的动态技能栏，并且可以通过使用“云端棉花糖”活动代币对技能进行升级，每个技能最多可升级三次。

boss挑战：童梦·萌兔飞天赠祥云

在活动期间，因未能收到礼物前来捣蛋的“飞天榴芒兔”将不定时出现在扬州和成都上空，侠士们需要同心协力将其击退。

当侠士联手将其击败后，天空中会出现一朵“童梦祥云”，侠士可驾驶“飞天小鲤”钻入“童梦祥云”中即可获得BOSS奖励，该奖励每日限领一次。