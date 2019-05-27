全面战争三国城市经济怎么发展？种田党城池怎么建设

2019-05-27 16:23:51 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国城市经济十分重要，种田党要如何建设呢，91单机小编给大家带来全面战争三国城池建设及经济发展技巧分享，一起来看下吧。

城池建设及经济发展技巧分享

以我目前gdp最高的城市——建业来举例。收入情况见镇楼图。

建业只有两个附属城镇，而不是最大数量三个(例如扬州)，但是它为什么能达到连扬州都无法达到的超高gdp?因为这两个镇都是工业区。工业区在游戏里面拥有最高的数值加成(注意不是百分比加成)，这是建业经济发展最大的优势。同样的工业中心还有太原。

以蜀国为例，建业的两个附属工业区—铜矿和盐矿，在升级到满级后总共能提供最高1050的工业产值。那么主城的建筑显而易见，肯定是要大力发展工业的，并且所有能加工业产值百分比的建筑最好都建上。然而这是不可行的。因为在后期，我们要考虑秩序和腐败。

10级的建业拥有六个建筑槽，我可以负责任的说，其中两个是必定要建反腐和孔庙的。范围反腐的好处在于，你可以减轻周围数个城的腐败，周围的城收入越高，反腐带来的收益就越高，这是你用任何其他建筑都不能代替的。秩序问题可以通过差事或者太守解决，但当城市人口达到上限时，你只有建造孔庙才能勉强维持秩序不出现负增长。剩下的四个槽如何分配就是我们要讨论的。

首先考虑的是工业序列。加人口的那个直接忽略，因为我们工业中心不种田，所以没有意义。剩下的两个序列必建。

第一个，大型官营铸币厂。

有人要问为啥不要加200产值的将作监?因为在高腐败影响下，那多出来的200根本就不够填的。而且它顺便还能减周围腐败，优点就不再赘述了试过的都懂。

第二个，漆器将作监。

+40%的工业那也是钱，算到我们这1500左右上面可是不小的数目。而另外的+190%的商业buff才是重点。

第三个，香药商埠。+225的产值还有商业香药各50%的加成，绝对是冲击商业产值的好选择。

最后一个，大型茶馆。别看豪华客栈多那20%，其实那20%作用的基础值很少很少。

如此，我们的工商中心建业城实现了最安全的情况下的gdp最大化。

最后插一句，为什么要在商业和农业间选择商业作为副产业呢?第一，漆器将作监能够同时buff工商业，190%的商业buff是不可能白白放弃的。第二，诸位可以仔细看城镇自身的产业加成，农业加的是数值，而商业加的永远是百分比。缺钱?选商业就对了。第三，在你没有附属农业产区的情况下，很多建筑的粮食产量增加buff几乎得不到用武之地，这时候建农业设施绝对是下下策。

再说说琅琊吧，看似一个典型的农业城，但是我给它的定位依然是商业城。

为啥??建议大家在开工之前先好好看下附属建筑序列的未来走向。

【渔港】的分支有两条———+8粮食和，+6粮食和+100商业产值，没有必要为了多出的那两点粮食收入就转型为粮城。应该作为粮城的是那些拥有【农庄】附属序列的城市。而另一个【贮木场】根本就不产粮，只加农业产值。前面我们说了，商业永远是来钱的不二之选，所以这个城的定位是农+商是毋庸置疑的。

首先排除商业序列中的学校序列，剩下的两个序列都建上。按照前文说的，一个可以确定是茶馆方向，而不是客栈方向。前期没有茶叶就用客栈代替，后期有茶叶直接转换成茶馆，不会花你太多钱。另一个大家可以自行斟酌，几个选项收入差距不大，我也没有过多研究这个游戏反间谍的重要性，就不多说了。

至于剩下的，秩序建筑【孔庙序列】十分推荐建造，靠太守和差事并不是万全措施。假如你想建蜀汉啬夫署进一步加大农业产值，那么秩序建筑必建。反腐建筑可以不建，前提是周围的郡国已经帮你把这个城的反腐减到0了，但我还是推荐大家建造，因为腐败程度好像是和地盘大小挂钩的，从长远角度看，前面先建好后期就不用特意去调整。

【重中之重】

游戏中的范围减腐败效果后面有个括号(临近郡国)，这个临近郡国的定义是什么?

经本人测试，临近郡国指的是郡国和郡国【主城】辖区接壤。

假如a郡国的农庄和b郡国的铁矿辖区接壤，那a和b不算相邻郡国。

假如a郡国的农庄和b郡国的主城辖区接壤，那a和b也不算相邻郡国。

只有a郡国的主城和b郡国的主城辖区接壤，a和b才算相邻郡国。

那怎么看是否相邻呢?把大地图缩放到如图程度就能看见郡国及附属城镇的区划了，虽然界限不是很清晰。黑色圈的图标代表郡国，红色圈代表附属城区(资源点)。