全面战争三国武将关系怎么看 武将关系查看步骤一览

2019-05-27 16:22:43 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争：三国游戏中，玩家选择一方势力之后，也开始了武将的招募过程，在不断的征伐过程中，手底下的武将也会有交情，且关系不是一致的，今天91小编给大家带来了武将关系查看步骤一览，希望能够帮助到大家。

武将关系查看方法

在选择出战人员的时候会看到有红色X与绿色勾勾，红色X代表相性坏，绿色勾代表相性好。

让相性坏的人出战会导致所有人物忠诚下降，君主部队还会有君主关系变差，反之则增加忠诚，忠诚最多部属+-12，君主+-12。

关系好对战场也加很多数值，对面有敌对关系我方也会加竞争，所以相性差的武将就暂时让他去休息，换人上场。如果跟君主相性差又想培养就帮他找好的同僚一起出战即可。