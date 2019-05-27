全面战争三国城市怎么发展 城市发展攻略一览

2019-05-27 16:21:35 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争：三国中城市城镇的发展是非常重要的，很多玩家都不太清楚城市城镇应该怎么发展，今天91小编给大家带来了城市发展攻略一览，希望能够帮助到大家。

城镇城市发展思路分享

初期城市发展应该以粮食为基础，然后考虑收入(以农为本)。原因很简单，粮食建筑兼顾金钱收入，农业收入加成也好搞。

城市信息左下角能看到城市buff是否适合种地(冬季buff会消失，请在其他时间看)

有这种加成的郡优先考虑发展农业。

我个人的城市建设第一法则：先造便宜的然后加成高的，人口不满不考虑升高级主城。

绿色建筑一般为农业建筑，蓝色建筑为商业建筑，紫色建筑为工业建筑。加成建筑什么的可以自己按计算机算，其实差不了多少，一般需要资源的总是好的。注意升级主城会增加粮食需求，这也是为什么不优先考虑升级主城;但是升级主城能增加空地，低级城还是建议升的。

城市等级高了以后空地足够多，农业城也可以发展商业，其他城建议发展农业。后期全加成的公府也是不错的。所有加成建筑都是本郡有效，因此资源建筑也能吃到加成

产粮基础建筑是拓土序列，加成为官府支持序列。注意粮食生产和产值的区别。粮食生产生产的才是粮食，产值给的是钱。

因此城市推荐先早稽田所然后流人弄营。有时打下AI的城已经建了不少东西，看自己粮食决定：缺粮的话拆了其他建筑造农业建筑，不缺的话可以保留商业和工业建筑。秩序建筑和征兵建筑依旧推荐拆除，储备序列建筑前期也推荐拆了。有时候打下一个高级城立刻粮食变负，除了改建外还可以直接降级城市，当然人口接近上限的话还是不要降的好。

真正的产粮大头其实是农庄和畜牧场，有这种资源的城也可以考虑做粮食城。粮食储备序列的储备粮食是增加守军坚持时间的(前期城少不用来回奔波不建议造)。被围城2、3回合兵就被消耗没了一般都是储量不够。

渔港粮食产量有限，反而是商业产值不低，靠河城市一般考虑做商业城;有商港资源的一般也考虑做商业城。商业推荐在粮食稳定后发展。

有工业资源的郡可以做工业城。注意工业加成建筑其实加成的商业更多，所以工业城一般同时发展商业。由于工业加成很难弄，因此工业建筑建议最后发展。

鼠标放城镇信息左下角的铜钱图标上能看到城市的收入情况。可以看到工业基础产值很高但是由于加成低所以收入并不高。

农业线、工业线和商业线的加成科技。橙色为全加成线。喜欢种田的可以优先点这些科技。注意不少建筑都需要科技解锁，可以根据情况点建筑科技。

分配好差事很重要，能减少大量腐败损耗或减少建筑成本。注意差事分配完下回合才生效。

最后说下公共秩序，秩序低了有几种办法提高- 造孔庙;派差事;军事存在;科技(前期根本不考虑);事件(看脸);升级主城(只有人口超上限时有用)。孔庙是最后考虑的，城市建设的格子总是不够用的，差事不够的话军队呆城里就行了。