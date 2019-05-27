DNF剑鬼超界防具选什么好 剑鬼超界防具最佳推荐一览

2019-05-27 16:20:13 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

DNF5月23日实装了两个新职业，一个就是大家期待已久的剑鬼。说道剑鬼的防具选择，最强防具还是以超界史诗为主。那么作为新职业，剑鬼超界史诗哪套好?今天91小编给大家带来了剑鬼超界防具最佳推荐一览，希望能够帮助到大家。

DNF剑鬼超界防具选什么

剑鬼轻重板皆可，不同环境中各有优势，差距不大。

轻甲一二觉加成高，短时爆发能打出更好看的伤害;

需要进行大量磨血时，重板的续航能力总体表现更好;

剑鬼板甲的属白对属强细节有需求;

国服特色对布皮影响大，削弱了两套的伤害增幅。

超时空旋涡15s输出，基本是全部技能放一遍，再多两个小技能。这时轻甲的高额一二觉加成比较有优势。

普雷环境磨血阶段长，剑鬼一二觉占比下降。重板发挥出优势，板甲属白破招时略强(需要属强细节)，非破招时重甲略强。

剑鬼超界装备属性

超界·天鹅座的朦胧

物理防御力 +2198

力量 +33

智力 +22

抗魔值 +322

移动速度 +4%

所有属性强化 +40

物理暴击率 +2%

魔法暴击率 +2%

所有职业85级技能Lv +1(特性技能除外)