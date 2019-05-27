全面战争三国隐秘情报网怎么玩？细作叛变怎么办？

2019-05-27 16:19:02 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国隐秘情报网是中期解锁的玩法，要怎么使用呢，91单机小编给大家带来全面战争三国隐秘情报网玩法技巧分享，需要的朋友还不快进来看看。

隐秘情报网玩法技巧分享

《全面战争三国》拥有一套完善的细作和隐秘情报网系统。合理使用细作可以使你的很多操作事半功倍。

当你被封伯，或者在改革中解锁了项目伪装诡道，即可使用细作。

派遣细作前，可以先打开屏幕右下方的人物列表(或使用快捷键Ctrl+F2)，在名字下方有一个眼睛标志的将领，便是乐意充当细作的人选。

要启用细作，需选择屏幕上方的隐秘情报网按钮，点击顶部的加号后，就能从左侧选取想要派遣的细作，前往右边选择的势力了。

确认了细作人选后，该将领会暂时离开你的势力，前往要刺探势力寻求招募。只有其被对方登用，才能进行后续的细作工作。没有被登用则做不了任何事情。所以你选择的人物等级能力越高，被招募的概率越大。

如果能成功打入敌人内部，则其可以花费情报网点数和隐蔽点数两种资源来执行各种任务。根据其在地方势力中的地位，共有廷臣、将领、太守、家族四种行动。内容从诋毁、偷盗物品到投毒、策反等，选择多样。如果成功，能为战局带来极大的影响

不过，细作也有被敌人发现的可能性。暴露的细作可能被处决，也有可能被送回原势力(可能已经叛变)。此外，我方势力中也有敌人细作的存在，需要谨慎甄别。你可以通过某些建筑增加敌人细作的工作难度。

最后，派出的细作如果对敌方满意度够高，是有可能投敌的。所以在选择上一定要慎之又慎。