DNF奶萝毕业装是什么 奶萝毕业装搭配技巧分享

2019-05-27 16:16:33 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

奶萝是DNF女魔法师职业，在团队中主要担当辅助作用。玩家想要提高奶萝的奶量，装备选择非常重要。那么奶萝毕业装备选什么好?今天91小编给大家带来了奶萝毕业装搭配技巧分享，希望能够帮助到大家。

DNF奶萝毕业装备选什么

我们的第一毕业防具，选择幸运的五彩石套装来使用

然后我们的首饰的话，选择虚无套装使用可以毕业

特殊装备的选择，在这里我们想要毕业的话，就是这套致命的旋律啦

而我们的防具第二选择，就是给小魔女使用亿万年的星光套装

第三选择的话，在这里我们使用这套，如图所示，就是要永恒的季节了

毕业武器唯一，就是使用苍穹扫把，如图所示