DNF剑影打桩伤害怎么样 剑影打桩伤害说明

2019-05-27 16:14:25 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

DNF剑影新职业已经在正式服更新，由于该职业还未上线，所以很多人对剑影的打桩伤害并不了解，今天91小编给大家带来了剑影打桩伤害说明，希望能够帮助到大家。

DNF剑影打桩伤害怎么样

修炼场练了20分钟，逐渐摸索出了剑影的玩法，测试了几次图上的一二觉没有白爆。

在15秒里，应该还能穿插几个点1的本体技能，但是手残不好手搓。

剑影技能因为出招快速，所以说真神人完全可以在连招中途就能手搓出只点一级的技能增加不少伤害。

哪里还能提升的，希望大佬们给个意见。

打造方面，国庆光环，换装，附魔什么的都没弄好，缺的东西还能多，目前是超界1。

去泰波尔斯实战了一波，手感爽爆，特别是请小怪。

特别是清小怪，真的是一个技能半个屏幕都清静了

个人站街(野队最看重的)和个人实战体会

由于打造不完美，修炼场里没有幻神的体验。不过超模的鬼连斩在实战确实强得不行，这也给在轻板重之间纠结的人参考一下，剑影在拥有高爆发的同时，续航能力也是强得不行，我是吃着碗里(轻甲)的看着锅里的(板甲)

啥时轻甲和板甲能二合一啊!(妄想中)