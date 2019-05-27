全面战争三国怎么吞并其他势力？附庸吞并势力技巧是什么？

2019-05-27 16:13:29 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国除了战争之外，也可以通过外交手段吞并其他势力，要怎么做呢，91单机小编给大家带来全面战争三国附庸势力吞并法，需要的朋友还不快进来看看。

附庸吞并势力方法

1.刷好感度，送钱送人送礼物送粮食(可以开修改器刷钱)，然后附庸+吞并二连，对方是会接受的。

2.武力围攻敌方，直到对方只剩一个郡或者一个城，此时大概率对方会主动求附庸，或者求和。然后你要求对方不保留自治(对方大概率会要求自治权)，实在不行就给他自治权，然后等几个回合去找他要求吞并+军事威胁最后通牒，一般走投无路的就会答应被吞并。

PS：董卓死后吕布会继续留在继任的董X阵营，在挟天子的情况下，汉帝国是属于董X阵营的附庸，这种情况你是不能要求董X阵营附庸你的。所以吕布得大家称帝之后才能附庸+吞并。所以如果你想要吕布，不仅得先打到长安去，还得把他们保护好别被别人灭掉了 ，你是可以打下长安抢下天子的，这样汉帝国就是你的附庸，你也可以通过方法去附庸吕布。