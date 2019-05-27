全面战争三国建筑怎么建设？郡国发展技巧有哪些？

2019-05-27 16:08:46 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国在内政发展方面加强了很多，很多玩家不是很清楚怎么玩，91单机小编给大家带来全面战争三国建筑建设及五行将领玩法心得分享吧。

建筑建设及五行将领玩法心得分享

根据里面郡国的特产来看建设。

有农场特产，矿场特产，码头渔港特产，以及丝路，丝绸，马匹等特产，特产类贸易收入等。

收入另算，先说三类特殊建筑的收益，农场郡适宜造粮食种植跟增产建筑，渔港适宜商业收益建筑，矿场适宜工业收入。建造都是产值+产值提升占2个建筑格子，剩下2个我后期都是造的军事压公共秩序跟提供援军的建筑，郡国升高级之后的格子造的是官府加声望跟压公共秩序的建筑。

左侧是建筑收益，每个特色建筑分三系，灰色是人口增长和工业产值相关，绿色是产粮相关，蓝色是商贸相关，红色军事相关，黄色是声望，公共秩序和蜀国的特色建筑，黄色官府序列下就是郡国的附属产值建筑。

灰色适合矿场系列走工业收入，绿色适合农田走产粮大城，蓝色适合渔港走贸易，红色是军事重镇爆兵的地方，黄色建筑后期获得声望快速称帝以及压公共秩序，还有前期的蜀汉特色建筑能提供很不错的一个收入，前提是有过量的公共秩序增加的情况，建设与升级不需要钱。

然后开局顺利之后，后续发展是推荐优先占领带农场的郡国，粮食自产自足之后可以贸易换钱。之后看往哪边扩张，可以适当的建设一些军事系列的建筑来招募部队。至于军事城池建在哪里看你的主攻方向了。

玩通了之后觉得这里的建设还行，并没想象的复杂，然后科技不要这点一下那点一下，优先点满坐下的农业发展，到出青龙军，后面然后补点商业跟工业产值，这样保持收入，然后点出红色的军事的军队补员以及维护费，点商业跟工业的时候记得把减建筑维护费的点了，这样你的大量郡国升级到高级建筑的时候，能极大的减少维护费用。

外交上不推荐多方开战，种田流开局的话，推荐远交近攻，优先灭小势力，占据几个完整的郡国来屯田养兵。种田流的外交贸易很重要，前提是你的农业科技满了，然后可以商工的产值科技点出来之后可以点贸易，红色的科技线不着急点，声望的黄色科技后面补，经济好的情况下，后面可以通过速建来获取大量声望来达到称帝目的。

外交方向蜀汉的特色有个统一，目前不知道是什么情况下才能达到统一，这个统一听我朋友玩的时候有过一次，效果是没有负面效果的类似锤2的合邦，然后附庸类似锤2的吸血鬼的附属国效果，但是多了一个吞并附庸，吞并附庸会导致其余附庸减少满意度，而且会减少你的信誉度。

组成联军的同盟以及军盟的话，是不同于锤2的防御同盟等一系列的结盟，这个结盟我反正是被孔老板坑过，很不喜欢结盟。

然后贸易，AI势力对你发的不占你的贸易份额，你向AI发的占你的贸易份额。

联姻只跟你的储君有关，你有储君就可以联姻，不管老少。可以把不要的武将设成储君然后通过外交联姻送给对方来增加外交好感度，也可以通过设成女性储君，然后通过外交来把对面的储君武将交易过来(有点像不人道啊)。

然后贸易类还有卖粮食，要的钱尽量一次要，因为AI有条约的情况一般不会宣战你，可以通过这个来让你某个方向的AI不打你。

还有一点差点忘了说，抓俘虏的话，尽量带一个有俘虏地方武将加成蓝色水系军师将。这类将有的会有增加俘获地方武将的天赋点。

再说下招兵，为什么会觉得兵贵，是因为你没有建招募建筑，红色系的招募建筑有-10%的所有兵种费用以及升级之后减少特定兵类型的10%建筑，也就是-20%这个是蜀汉的，曹魏的话还能再-5%.配合差事跟高火武将，可以大量降低征募费用，红色系建筑还有个增加部队招募时等级的建筑，在军事重镇招兵的务必造一个。配合招募型武将，部队初始等级可以达到六七级。

武将解析：

金系，增加近战闪避和减少建筑成本。

木系，增加生命，和人口增长。

水系，增加远程弹药以及行军补给。

火系，增加近战杀伤，减少征兵费用。

土系，增加派系武将满意度，以及部队士气。

从属性来看，单挑将适合高金高木系的，火系适合冲锋杀小兵，水系适合带弓兵以及远征的时候统军，土系适合野战统军时带队当士气光环怪。

从任命太守来看，发展大城的时候适合任命高金武将，军事重镇适合任命火系武将征兵。

配合差事可以快速发展城镇，根据武将的天赋树来指派相应的太守，可以大量的减少各项支出。高级的城镇，我方部队的补员也相对较快。左下角的部队面板颜色相关的是当前这支部队的等级，右边白色数值是当前部队人员数量，下方的血条就是部队人员数量的血条只是更直观一点，武将血条在武将立绘的下方。

武将面板

名字上方是武将类别，不同类别在战场上适合干不同的事，指挥适合当士气光环怪，先锋适合冲阵杀小兵，战士适合上去单挑等，就不一一赘述，鼠标放上去会有解释，中译解释的还是很不错的。

鼠标放名字上浮出来的气泡下方还有该武将的关系列表，如果把关系不太好的武将放一起可能会造成不好的事件触发。左下角兵牌面板武将的立绘右上方会显示√和X来提示该队三个武将的关系是否一致。

名字下方是该武将的职业，不同职业收益不同，不同职业加的属性也不同，有的需要任命成派系领袖或者是储君，丞相之类的官位才生效。

右边是俸禄多少也就是每回合维持费多少，再右边就是曾经效忠，这个是辨别细作的有效办法，目前我是只知道这个办法来辨别，不知道是否还有别的办法。

这排下面就是忠诚度的脸，世嘉有个细节就是忠诚度高的武将立绘会是笑脸。右边是武将年龄，一般来说正常非阵亡的话武将老死应该是在60-70岁左右。年龄不影响战斗力。再右边就是虚职，虚职是前期增加忠诚度最有效的办法，但是虚职过高会导致俸禄也就是维持费过高。

下方就是五维跟右边的特性，不同特性会触发不同的事件，这些事件都是随机概率触发。特性正面是加属性等，负面会减属性，还有特性会影响这个武将的观点，观点不同会影响他跟别人同队的时候的友好度。除了忠诚度会影响叛变，友好度也会影响叛变行为。然后武将的虚职影响武将满意度，特性是每个武将初始带三个，个别传奇可能有4个，剩下的基本是事件以及战斗中随机触发特性，目前不知道有没有上限，反正有好的也有坏的。

再往下就是天赋书，军事里是可招募特殊兵种，以及这个武将的关系树，目前我所知的关系可以通过战斗建立，以及初始就带关系，关系亦可以影响你是否可以招降敌方武将，还有武将在野是否会来到你的招募池。

对了，家族里还可以给手下安排婚姻，最好尽早给派系领袖结婚，还可以把小孩过继。