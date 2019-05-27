魔兽世界8.2版怎么解锁飞行 解锁飞行步骤一览

2019-05-27 16:06:48 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

魔兽世界在5月23号PTR更新后，暴雪为8.2版本的飞行解锁增加了两个条件，很多玩家都不太了解怎么解锁飞行，今天91小编给大家带来了解锁飞行步骤一览，希望能够帮助到大家。

对玩家来说，探路者第一章和探索两个新地图并不是难题，最大的难题是声望崇拜。锈栓抵抗军是麦卡贡中立声望，纳沙塔尔声望联盟为剑鱼人，部落为破镣者。

纳沙塔尔的主线在做完新地图的引导任务后，吉安娜(联盟)或者洛瑟玛(部落)会给玩家一个任务，完成120个纳沙塔尔的活动。

这个活动包括世界任务，日常任务，和纳沙塔尔地图上的各种任务。完成这个任务需要2个星期左右，也就是到了新地图，主线会被卡住2个星期。然后才能继续进行下去。

而只完成引导任务，纳沙塔尔的剑鱼人/破镣者声望会在中立1000左右，完成外面的零散任务会有1000多。也就是主线卡住2周的情况下，如果要解锁飞行，需要的声望数量是：中立到友善2000+友善到尊敬6000+尊敬到崇敬12000=20000点左右

带契约全清赞达拉&库尔提拉斯世界任务，可获得500~600点声望。

纳沙塔尔一天会刷5~7个世界任务，3个日常收集任务，外面偶尔有别的零散任务 。

卡贡也是类似情况，主线做完声望临近友善，然后在锈栓抵抗军基地有6~7个日常 ，外面有1到3个零散的任务。

纳沙塔尔和麦卡贡的大使任务也会间隔刷在别的大使任务里，刷了的话一个给1500声望

也就是带着契约，在新地图纳沙塔尔，麦卡贡，以及老地图做世界任务，一天能获取的量都在500~700点左右。

一般玩家全清新地图二十多天可以解锁飞行，懒一点的玩家一个多月，爆肝的玩家20天不到。