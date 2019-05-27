lol夏季赛什么时候开始 夏季赛开始时间介绍一览

2019-05-27 16:04:45 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

lol夏季赛什么时候开始？很多小伙伴已经迫不及待了，今天91小编给大家带来了夏季赛开始时间介绍一览，希望能够帮助到大家。

lol2019各赛区夏季赛开始时间以及赛程安排

英雄联盟官方赛事在社交平台上发布各大赛区的夏季赛开赛时间，其中：

LPL赛区6月1日开赛

LCS(北美)赛区6月1日开赛，紧接着是LEC(欧洲)赛区6月7日开赛，在之后是VCS赛区6月13日开赛，LMS赛区6月14日开赛。

值得一提的是LCK赛区目前还没有公布夏季赛的准确开赛时间，但按照以往LCK赛区的开赛时间往往要早于各大赛区，所以很有可能会在五月底就先行开赛。大家稍安勿躁，精彩的比赛即将来袭!

lol2019年5月25日幸运召唤师地址 教你抽一折皮肤 LOL5月幸运召唤师2019

活动时间：5月21日-5月28日

活动奖励：皮肤折扣

怎么抽中1折皮肤?

参与过这个活动的玩家会同时抽中三种折扣价格，但通常情况下都是三折、四折和五折的居多，其实这个活动最低可以抽到1折，只是要你的手气怎么样了，当然了像这种活动都是七分看运气三分看技巧的，有三分技巧可以提高概率已经算很不错的啦，以下是抽奖三要素，来了解一下：

1、人少的时候去抽“幸运折扣”，比如晚上十点之后。

2、使用新账号去抽，新玩家抽中1折的概率最大。

3、当月不要购买任何皮肤，一般幸运召唤师每个月都会开，想要参与的玩家当月建议不要购买皮肤。