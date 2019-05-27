端午节放假安排时间表 2019端午节去哪玩

2019年端午节就快到了，很多玩家都在问端午节放假什么时候？2019端午节去哪玩？小编为大家带来了端午节旅游景点推荐，一起来看看吧。
2019年放假安排表来了：
一、元旦：12月30日~1月1日共3天。
2018年12月29号(星期六)上班
二、春节：2019年2月4日(除夕)~2月10日共7天。2019年2月2日(星期六)、3日(星期天)上班。
三、清明节：2019年4月5日~4月7日与周末连休，共3天。
2019年4月8日(星期一)上班。
四、劳动节：2019年4月29日~5月1日共3天。2019年4月27日(星期六)、28日(星期天)上班。
五、端午节：2019年6月7日~6月9日与周末连休，共3天。
六、中秋节: 2019年9月13日~9月15日与周末连休，共3天。
七、国庆节：2019年10月1日~10月7日共7天。
2019端午节旅游好去处 端午节国内旅游景点推荐
2019端午节旅游好去处——黄山
黄山
时间静静的滑过六月，黄山的仙女花繁茂妩媚。从松谷庵到狮子岭，一路的花枝招展，洁白无瑕，端庄秀丽在清幽的山风中摇曳生姿。散花坞的悬崖硝壁上，满是天女花皎洁如月的身影，星星点点的白玉晶莹宛若仙女恩赐播撒于黄山。沁人心脾的暗香浮动经久不散，柔美丽质胜似春日娇艳的雨露白梨。
2019端午节旅游好去处——张家界
张家界
张家界，位于湖南西北部，属武陵山脉，是中国第一个国家森林公园。七十年代末，著名画家吴冠中与张家界邂逅，这场偶遇不亚于金风玉露的相逢，自那以后，张家界这颗“养在深闺人未识——失落的风景明珠”猛然闯入了世人心中。境内，集奇、雄、幽、野、秀于一体，汇峰、谷、壑、林、水为一色。“寂寞深山万古幽，天工造化艺人羞”。大放异彩的奇异仙境啊，世上有几个能工巧匠可以与之媲美呢?美国好莱坞曾到张家界来拍照取景，这些照片被卡梅隆导演看上，用在了电影《阿凡达》上了。
2019端午节旅游好去处——霞浦
霞浦
在这块方圆1489平方公里，古老而美丽的土地上，碧海溢彩、滩涂铺金、层峦叠翠、绿野流丹，好似一颗璀璨的明珠镶嵌在东海之滨。
霞浦冬暖夏凉，四季潮汐、天光云影，诡谲神秘的满海竿影、梦幻般的海上家园，鸥鸟掠过的金色沙滩褐色礁丛，海上远空中的日落余晖……这就是梦幻般的福建霞浦。
霞浦境内游览胜地众多，有葛洪山、宋朱熹讲学地“秀泉”、唐贞观12年日本空海高僧入唐求法的登陆点──赤岸、“华峰古刹”的建善寺、“海涯屏藩”──大京古城堡、“闽东小普陀”──三沙留云洞、“闽东北戴河”天然海滨浴场──下浒沙滩、风光秀美的海国桃园杨家溪和荫峰阁、虎镇塔等。这里的水碧海溢彩，水波潋滟滩涂铺金，好像上帝的颜料倾洒简直美过喀纳斯。
2019端午节旅游好去处——稻城亚丁
稻城亚丁
在青藏高原雪山深处的一个隐秘地方，有一个被双层雪山环抱王国，那里有雪山、冰川、峡谷、森林、草甸、湖泊、金矿及纯净的空气，这个王国就是香巴拉王国，被称为水蓝色的星球上的最后一片净土，也就是今天的稻城亚丁。在稻城亚丁，极目远跳，天地浩瀚无垠，乱石铺天盖地，憾人心魄，1145个高山湖泊散落于嶙峋乱石间，碧蓝如玉，景色极为壮观，因而稻城亚丁被誉为最后的香巴拉。
2019端午节旅游好去处——华山
华山
华山古称"西岳"，是我国著名的五岳之一，位于陕西省华阴县境内，距西安120 公里，海拔2154.9米居五岳之首。它南接秦岭，北瞰黄渭，素有"奇险天下第一山"之称。1982年，华山以陕西华山风景名胜区的名义，被国务院批准列入第一批国家级风景名胜区名单。
华山是由一块完整硕大的花岗岩体构成的，它的历史衍化可追溯到1.2 亿年前。华山是中华民族文化的发祥地之一，据清代著名学者章太炎先生考证，"中华"、"华夏" 皆因华山而得名。《史记》中也有黄帝、尧、舜华山巡游的事迹;秦始皇、汉武帝、武则天、唐玄宗等十数位帝王也曾到华山进行过大规模祭祀活动。
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