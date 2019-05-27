DNF新师徒系统怎么玩 新师徒系统主要玩法介绍

2019-05-27 15:58:19 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

成为师父和徒弟都有着不同的条件，想要成为师父的玩家需要达成：有十次以上通关超时空漩涡记录的条件，而且如果次数超过的话，是无法成为徒弟的，虽然这次的徒弟奖励比师父奖励要高级很多，不过由于人数的不均衡，这样的福利也算是一份不小的蛋糕呢!而成为徒弟的资格则是通关五次以内的超时空旋涡。

师父和徒弟的资格都确定之后，就需要缔结师徒关系了。在五陵的地图中间，有一个布告栏，玩家们可以在上面发布寻找徒弟的求组信息，同时还可以编辑自己的在线时间等，徒弟则可以在上面寻找自己认为的靠得住的师父，不过需要注意的是，师父最多只能收12位徒弟(包含以后出师的徒弟)，而且这个奖励目前的描述是当前赛季，所以可以判断出这个系统应该是长久存在的，并且每个赛季的奖励都会更新，可能在普雷更新上线时，这个奖励会有一个质的飞越吧!

当确定师徒关系后，师父可以带着徒弟刷图，从五陵的怀隐处选择进入，选择的是超时空的迷你版本地图，怪物的血量和难度都有了很大的削减，所以玩家们大可不必担心无法通关。如果玩家没有收到徒弟的话，也可以自己去刷推荐图，也有师徒材料可以获得。而玩家如果想要解除关系，可以通过消耗一定数量的材料来解除师徒关系，还有一个办法则是通过出师来告别师徒关系(徒弟出师后无法再次拜师)，但是可以申请成为师父。

五陵作为国服首个唐风地图，画面感的确美腻，虽然之前也有很多国风NPC出现，不过本次的地图+师徒NPC+师徒关系设定都有着满满的国风气息。DNF新师徒系统怎么玩如上介绍，玩家符合条件的玩家赶快体验一下师徒系统吧。