全面战争三国五虎将获取方法是什么 五虎将速刷攻略分享

在三国中五虎将是很多小伙伴都很喜欢的人物，而在全面战争三国游戏中怎么获取五虎上将是很多小伙伴都非常好奇，下面小编就为大家带来全面战争三国游戏中五虎将速刷攻略介绍，想知道的小伙伴一起来看看吧！
面战争三国最快收五虎将路线分享关羽张飞(这个没什么好说的前期就送)：
首先，前期三兄弟真的猛，满编直接横着走。所以，我做了前几个任务(占领三块地，其中需要包含琅琊那块，然后我建议剩下一块再把彭城庙宇拿了，因为里面有太庙可以刷人才成本的一个科技)。
赵云：
然后我就开始往上平推，一条线，泰山-平原-渤海，然后可以看到公孙瓒，把他旁边势力占块地跟他接壤就好，然后赵云就归顺了。(我试了很多次，最后我的理解是，只要和公孙瓒接壤，赵云就会投靠刘备)。
骚操作开始了：
然后走回来，路上把走完的刚刚撸下来的地卖给旁边的派系，让他们每个回合给你钱，一般穷逼也有三四百，袁绍爸爸这种七八百上千都有可能。然后回到泰山往左推。
插一嘴，这时候差不多陶然就已经以身相许白给你了，也可以先留着，我是想打经典的三国，所以后来我全卖给了曹操，让他和袁绍干架去了哈哈哈哈。
往左一路平推都是占一个卖一个，因为会连续10回合都给你钱，其实你特别富有。中间有科技点我都是升的人才成本那条线，因为一路看到稀奇古怪的人先留一手。
诸葛亮，庞统，黄忠，魏延：
到南阳上面，下来把南阳占了，这时候别卖，你要打荆襄的话更不能卖了，然后接着往下打到长沙那一块。在这一块打趴对面，结束之后收黄忠魏延(别打的时候杀掉了，建议手打，别单挑，保护着点对面)。
马超：
然后回头(长沙这边可以卖，不然孙策那边烦死你)，差不多卧龙凤雏剧情也块过完了(诸葛的触发点应该就是拿下南阳这个地)，然后回到黄河边，继续左走，去找马超，操作一样，护着点，都是宝贝。
拿了之后，就可以南下拿益州做个安全的小乌龟了。
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