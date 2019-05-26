全面战争三国新手种田流玩法技巧是什么 新手种田流玩法攻略详解

不少玩家都想知道在全面战争三国游戏中新手种田流怎么玩?很多小伙伴对此都非常好奇，小编今天给大家带来的就是全面战争三国新手种田玩法技巧介绍，想知道的小伙伴一起来看看吧。
新手种田技巧分享
根据里面郡国的特产来看建设。
有农场特产，矿场特产，码头渔港特产，以及丝路，丝绸，马匹等特产，特产类贸易收入等。
收入另算，先说三类特殊建筑的收益，农场郡适宜造粮食种植跟增产建筑，渔港适宜商业收益建筑，矿场适宜工业收入。建造都是产值+产值提升占2个建筑格子，剩下2个我后期都是造的军事压公共秩序跟提供援军的建筑，郡国升高级之后的格子造的是官府加声望跟压公共秩序的建筑。
左侧是建筑收益，每个特色建筑分三系，灰色是人口增长和工业产值相关，绿色是产粮相关，蓝色是商贸相关，红色军事相关，黄色是声望，公共秩序和蜀国的特色建筑，黄色官府序列下就是郡国的附属产值建筑。
灰色适合矿场系列走工业收入，绿色适合农田走产粮大城，蓝色适合渔港走贸易，红色是军事重镇爆兵的地方，黄色建筑后期获得声望快速称帝以及压公共秩序，还有前期的蜀汉特色建筑能提供很不错的一个收入，前提是有过量的公共秩序增加的情况，建设与升级不需要钱。
然后开局顺利之后，后续发展是推荐优先占领带农场的郡国，粮食自产自足之后可以贸易换钱。之后看往哪边扩张，可以适当的建设一些军事系列的建筑来招募部队。至于军事城池建在哪里看你的主攻方向了。
玩通了之后觉得这里的建设还行，并没想象的复杂，然后科技不要这点一下那点一下，优先点满坐下的农业发展，到出青龙军，后面然后补点商业跟工业产值，这样保持收入，然后点出红色的军事的军队补员以及维护费，点商业跟工业的时候记得把减建筑维护费的点了，这样你的大量郡国升级到高级建筑的时候，能极大的减少维护费用。
外交上不推荐多方开战，种田流开局的话，推荐远交近攻，优先灭小势力，占据几个完整的郡国来屯田养兵。种田流的外交贸易很重要，前提是你的农业科技满了，然后可以商工的产值科技点出来之后可以点贸易，红色的科技线不着急点，声望的黄色科技后面补，经济好的情况下，后面可以通过速建来获取大量声望来达到称帝目的。
外交方向蜀汉的特色有个统一，目前不知道是什么情况下才能达到统一，这个统一听我朋友玩的时候有过一次，效果是没有负面效果的类似锤2的合邦，然后附庸类似锤2的吸血鬼的附属国效果，但是多了一个吞并附庸，吞并附庸会导致其余附庸减少满意度，而且会减少你的信誉度。
组成联军的同盟以及军盟的话，是不同于锤2的防御同盟等一系列的结盟，这个结盟我反正是被孔老板坑过，很不喜欢结盟。
然后贸易，AI势力对你发的不占你的贸易份额，你向AI发的占你的贸易份额。
联姻只跟你的储君有关，你有储君就可以联姻，不管老少。可以把不要的武将设成储君然后通过外交联姻送给对方来增加外交好感度，也可以通过设成女性储君，然后通过外交来把对面的储君武将交易过来(有点像不人道啊)。
然后贸易类还有卖粮食，要的钱尽量一次要，因为AI有条约的情况一般不会宣战你，可以通过这个来让你某个方向的AI不打你。
还有一点差点忘了说，抓俘虏的话，尽量带一个有俘虏地方武将加成蓝色水系军师将。这类将有的会有增加俘获地方武将的天赋点。
再说下招兵，为什么会觉得兵贵，是因为你没有建招募建筑，红色系的招募建筑有-10%的所有兵种费用以及升级之后减少特定兵类型的10%建筑，也就是-20%这个是蜀汉的，曹魏的话还能再-5%.配合差事跟高火武将，可以大量降低征募费用，红色系建筑还有个增加部队招募时等级的建筑，在军事重镇招兵的务必造一个。配合招募型武将，部队初始等级可以达到六七级。
以上就是小编给大家带来的全面战争三国新手种田技巧分享，想必大家都了解了吧。
在三国中五虎将是很多小伙伴都很喜欢的人物，而在全面战争三国游戏中怎么获取五虎上将是很多小伙伴都非常好奇，下面小编就为大家带来全面战争三国游戏中五虎将速刷攻略介绍，想知道的小伙伴一起来看看吧！面战争三国最快收五虎将路线分享关羽张飞(这个没什么好说的前期就送)：首先，前期三兄弟真的猛，满编直接横着走。所
很多小伙伴都不知道在全面战争三国游戏中新手入门该选什么派系?不少玩家对此都非常好奇，这里小编给大家整理了一些比较适合新手入门的派系，具体玩法一起看下这篇全面战争三国入门最佳派系选择介绍吧。入门最佳派系推荐开局：江东泰戈尔外交：友好-袁术，敌对-朝廷，威胁-刘表。政治：玉玺，长沙+江陵，派系和谐，家庭
很多小伙伴都不清楚在全面战争三国游戏中袁术势力特长有哪些，具体效果相信是很多玩家都想了解的，那么，袁术势力特长是什么样子的呢？这里小编便为大家带来了全面战争三国袁术势力特长介绍，想了解袁术势力特长的玩家快来看看吧。袁术势力特长一览指挥：擅长激励友军部队，但近战能力欠佳，最好配合近战骑兵部曲。领主特长
不少玩家都想知道在全面战争三国游戏中新手种田流怎么玩?很多小伙伴对此都非常好奇，小编今天给大家带来的就是全面战争三国新手种田玩法技巧介绍，想知道的小伙伴一起来看看吧。新手种田技巧分享根据里面郡国的特产来看建设。有农场特产，矿场特产，码头渔港特产，以及丝路，丝绸，马匹等特产，特产类贸易收入等。收入另算
很多小伙伴都知道马腾作为西凉名将很受小伙伴们的喜爱，在全面战争三国游戏中马腾势力特长是什么很多小伙伴都非常好奇?今天小编就给大家带来了全面战争三国马腾势力特长介绍，想了解马腾势力特长的玩家一起来看看吧。马腾势力特长介绍先锋：最擅突破敌军部队，但对付其他将领能力欠佳，最好配合冲击骑兵和戟骑兵部曲。领主
很多小伙伴都好奇在全面战争三国游戏中张燕势力有什么特色?不少玩家对此都不太了解，今天小编为大家带来了全面战争三国张燕特色介绍，想了解张燕势力特色的玩家一起来看看吧。张燕特色介绍战士：最善对抗敌军将领，但对抗部队能力欠佳，最好配合持矛步兵或大刀步兵部曲。领主特长：启用：森林适性(不受因森林地形导致的惩
不少玩家都在问在全境封锁2游戏中无情怎么配装，很多小伙伴对此都非常好奇，下面小编就为你们带来了《全境封锁2》火力无情装备搭配技巧介绍，还不知道的小伙伴就一起来看看吧。火力无情装备搭配推荐：中国光能面具，主要精英伤(越高越好)，天赋破坏之王，品牌一套件10%爆裂物伤害。过渡用，主要，武器伤害，天赋破坏
很多小伙伴都想知道在全面战争：三国游戏中龚都阵营有哪些特色，不少玩家对此还不太清楚，下面小编就为你们带来了全面战争：三国游戏中龚都阵营的特色介绍，想了解的小伙伴就一起来看看吧，希望能对你们有帮助。龚都阵营特色介绍：初始难度极难。人物特长为宿将，擅长与众多敌军交战，但容易受到破甲伤害。位于敌方领土时军
很多玩过三国志的小伙伴一定会对游戏中是否存在结婚系统感到好奇，不少玩家都想将三国美人收入后宫，很多小伙伴都想知道在全面战争三国游戏中婚姻系统怎么玩，下面我们就为大家带来全面战争三国婚姻系统的详细介绍，一起来看看吧!结婚方法说明游戏中是存在结婚系统的，那么我们该怎么让自己选择的领主结婚呢?目前结婚的方
全面战争三国中改写历史是很多玩家的目标结局，要如何达成呢，91单机小编给大家带来全面战争三国改写历史方法。改写历史方法介绍天下三分才是三国，但是游戏中我们是可以改写这个样子的历史的。是想的方法就是称帝，那么我们该怎么才能让自己的角色称帝呢?玩家需要通过累积为王来获取更高的地位，派系是无法自行称帝的，