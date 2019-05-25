全境封锁2火力无情装备怎么搭配 火力无情装备搭配心得分享

2019-05-26 13:17:50 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都在问在全境封锁2游戏中无情怎么配装，很多小伙伴对此都非常好奇，下面小编就为你们带来了《全境封锁2》火力无情装备搭配技巧介绍，还不知道的小伙伴就一起来看看吧。

火力无情装备搭配推荐：

中国光能面具，主要精英伤(越高越好)，天赋破坏之王，品牌一套件10%爆裂物伤害。

过渡用，主要，武器伤害，天赋破坏之王，攻击系统槽(步枪伤害)，攻击协定槽(武器伤害)

毕业装要，阿尔卑斯山峰品牌的，极限专业化胸甲，属性大约要1X%武器伤+低技能强度，天赋破坏之王，然后用政令背心给的2X%爆裂物伤害，校准掉，极限专业化胸甲的技能强度，效能系统槽插普通系统配件(步枪伤)，防御协定槽插通用协定配件(爆裂物伤害)或防御协定(hp越高越好)，攻击系统槽(步枪伤害)。

RK品牌，贾本汉腿挂包，属性不重要，只是要拿破坏之王天赋+攻击系统槽(步枪伤害)。

背包还不确定哪一种最好，主要武器伤害，天赋重击+破坏之王，最好有系统槽或攻击协定槽用步枪伤害或武器伤害。

阿尔卑斯山峰品牌的，攀爬用手套，步枪伤害，天赋破坏之王，攻击协定槽(武器伤害)。

霸主品牌，丁森护膝，生命值(避免RAID第二关血太少被毒死)，天赋破坏之王，攻击协定槽(武器伤害)，品牌+10%步枪伤害。

目前属性，武器伤33.5%，步枪伤29%，精英伤53%，爆裂物伤害155%(破坏之王20%*6，爆破专家天赋25%，中国光能品牌10%)。

无情本身基础伤害影响很大，洗越高越好，一层28.3万，两层80.9万，三层157.8万，四层259万，五层384.5万，五层引爆打王，持续DPS约180万上下。

换成毕业背心，五层伤害预估可以到415~420万。