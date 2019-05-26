全面战争三国婚姻系统怎么使用 婚姻系统玩法心得分享

2019-05-26 13:13:58 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多玩过三国志的小伙伴一定会对游戏中是否存在结婚系统感到好奇，不少玩家都想将三国美人收入后宫，很多小伙伴都想知道在全面战争三国游戏中婚姻系统怎么玩，下面我们就为大家带来全面战争三国婚姻系统的详细介绍，一起来看看吧!

结婚方法说明

游戏中是存在结婚系统的，那么我们该怎么让自己选择的领主结婚呢?

目前结婚的方式有三种：

1.在家族中选择征婚，随机选择路人结婚。

2.娶女武将，只能娶自己手底下的女武将。

3.联姻，政治联姻大家都知道，介于游戏中大小乔以及貂蝉张的太丑，推荐大家和孙坚联姻至少孙尚香还是很好看的。

如果你选的是郑姜同理，不过是娶男人罢了。

以上就是全战三国的结婚系统说明的全部内容了。