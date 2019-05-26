全面战争三国怎么改写历史？威望增加方法是什么？

2019-05-26 13:13:20 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国中改写历史是很多玩家的目标结局，要如何达成呢，91单机小编给大家带来全面战争三国改写历史方法。

改写历史方法介绍

天下三分才是三国，但是游戏中我们是可以改写这个样子的历史的。是想的方法就是称帝，那么我们该怎么才能让自己的角色称帝呢?

玩家需要通过累积为王来获取更高的地位，派系是无法自行称帝的，并且只有最早的三位为王达到500的领主才能宣布称帝。

威望可以通过拓展疆土、达成交易、扩充军队、建造特殊建筑、提高满意度、在敌营内部安插探子等方式获取，玩家可以通过经营自己的城市后威望达到了500点，即可着手开始称帝。

在称帝后，玩家与其他称帝势力间的关系将更加焦灼，在外交界面，你可以与他们签订互不侵犯合约、军队通行许可甚至是臣服或要求他们臣服于你。