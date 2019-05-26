全面战争三国画面模糊怎么解决 画面模糊快速解决方法分享

最近，不少人发现在设置完全面战争三国游戏的最高画面后，结果依旧十分模糊，很多小伙伴对此都非常苦恼，下面我们就为大家带来全面战争三国画面模糊解决方法介绍，一起来看看吧!
画面模糊解决方法一览
win7的话目前DX12和win7是有冲突的，只能升级成win10系统或者是等待官方的修复补丁。
win10系统的话可以先更新一下显卡驱动，如N卡至少要升级到425.31版本以上。
然后在游戏设置中把分辨率比例百分百，视觉特效细节调低或者中。
默认fxaa，请改成TAA。
图像中勾选无显存限制。
以上就是全战三国画面模糊的解决方法。
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