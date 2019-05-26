全面战争三国郑姜怎么破局？双极难郑姜打法是什么？

2019-05-26 13:11:08 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国郑姜是游戏前期难度最高的势力，要如何破局呢，91单机小编给大家带来全面战争三国双极难郑姜破局思路图文分享，一起来看下文中介绍吧。

双极难郑姜破局思路图文分享

简单说说，在正常沿着主线打完太原和工具铺以后直接北上背刺张燕都城，这时候张燕去讨伐黄巾军看清楚点踩好时间点入侵，千万记得开自动战斗!这一作没有投石机或者火箭以前攻城简直了!然后入侵以后掠夺加撤退俩三千块到手，然后在下一回合张燕赶回来之前重新占领!，这个时候在占领以后招一队投石机，然后在雁门里等着就行了，我这边是1.5kvs3k拿了个史诗大捷，因为箭塔和投石机!前期箭塔真的是爸爸啊!完全不讲道理啊!被他围城千万记得先集中打人多的那边。图里是张燕的残兵：

首先你先发展出一队能打家劫舍的兵，然后以战养战，简单说就是自动战斗掠夺加撤退，第二回合占领，补完兵顺便劝退对方的攻城部队(手动守城随随便便1倍vs2倍)，部队补给完成后去下一个地方重复以上事项。

这个时候，重头戏来了!你把上一个被你掠夺了降了级顺便拆了建筑换钱的城(焦土)外交卖掉换粮食和钱!这样你的经济就循环上来了!同时以战养战打家劫舍极其符合土匪风格!

通过一系列的循环，你可以从南打到北，从东打到西，最后成就土匪传奇!千万不要忘了卖地的时候借机平衡各方势力做出最有利自己的选择哦。

按理说没有失误而且技术娴熟可以双传奇。

这张图除了投石机都是入侵前造好的!特别是那队骑兵一定要放到郑姜那里，前期一定要升级郑姜点出来狡诈，这样可以启动游击部署，这样你拥有了随便测冲背冲测射背射对方的能力了，我靠这队骑兵解决了攻城部队里一半的弓箭兵。

以上就是全面战争三国双极难郑姜破局思路图文的相关分享