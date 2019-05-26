全面战争三国攻城技巧有哪些 攻城方法技巧汇总解析

2019-05-26 13:10:21 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都知道在战争游戏中攻城略地自然不能少，每当取得城池时，我们都能得到成就感，很多小伙伴都好奇在全战三国游戏中要如何才能攻城呢?下面我们就为大家带来全面战争三国攻城技巧介绍，一起来看看吧!

攻城方法说明

攻城一般有这几种方法，一个是利用投石机来攻打城门，但是这样效率比较慢。而且只有水属性的谋士才能招募到投石机，限制条件非常大。

还有另外一个办法就是利用攻城器械，部分玩家也是应为没有攻城器械而无法攻城，其实在围城界面中间有个加号那里可以制造冲车之类的攻城器械需要等待1到2个回合等待建造。

建造完之后就可以快快乐乐的攻城了。

不过需要注意的是攻城的时候不要大肆的破坏以为占领之后坏的地方还是自己去维修的。

以上就是全战三国攻城方法的介绍。