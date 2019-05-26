剑网3怎么玩怒涛绝阵活动事件？怒涛绝阵玩法技巧一览

2019-05-26 13:10:09 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少小伙伴都在问在剑网3中怒涛绝阵活动事件怎么完成?相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

剑网3怒涛绝阵玩法攻略

5.20至新版本更新期间，东海霸王擂成功开启后，侠士若想参与并获得晋级资格，可前往侠客岛参与【怒涛绝阵】活动事件。当侠士顺利通过来自方家胁驱设置的【狂风怒涛】或尹家尹夕辰布下的【惊武绝阵】考验后，可获取活动货币【玉砗磲】，用以换取2230品拾取绑定的暗器囊以及诸多不占周获取上限的数值奖励(监本印文/侠义值/威望值/江湖贡献值)!