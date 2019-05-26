三国全面战争怎么合并部队？分离合并条件是什么？

2019-05-26 13:09:14 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

三国全面战争中分离合并是常用的部队管理方法，要怎么用呢，91单机小编给大家带来三国全面战争分离合并部队方法了解一下吧。

分离合并部队方法

分离部队

选中部队，点击左下角的武将，上面就会有个选项分离该部队，点了就把他和他的部曲分离出来了。接下来就可以派他去你打下来的城池即可。

合并部队

合并只要让两个部队走到同一个城镇里面就有合并提示了。不进城的话在野外碰到也是可以直接合并的。

以上就是三国全面战争分离合并队伍方法的相关分享，希望能够帮助到各位玩家。