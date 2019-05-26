全面战争三国曹操怎么开局 曹操开局思路详情解析

很多小伙伴都知道曹操乃是三国著名的枭雄，“宁教我负天下人,莫教天下人负我”展现出了他蓬勃的野心，不少玩家都想知道在全面战争三国游戏中曹操开局方法技巧是什么，下面我们就为大家分享一个全面战争三国曹操玩法技巧介绍，一起来学习一下曹操的玩法吧!
曹操开局思路分享
开局局势分析
开局前就想到曹老板起兵的地方四周强敌环绕，像全战中世纪的神圣罗马帝国，默认难度下周围的大佬发展的很快，挤压生存空间，我的第一个档就是碰到满编吕布张辽gg的，所以总体策略还是远交近攻。
扩张方向选择
西边有吕布，北边袁绍爸爸，建议往东或者南发展，碰到刘备了就评估下，他的武将太强了，而且每次都能比我先抢到汉献帝。话说拥立汉献帝后如何吞并汉帝国土地有大佬知道吗?我从大耳贼的琅琊抢来了汉献帝却不能进攻汉帝国领土，好亏啊。南边孙家短期不用太在意，他的战略目标是江东，刘表袁术注意下，尽量逐一击破。
战场战斗
这个不多说了，跟传统全战一样，步兵正面顶住骑兵绕后冲背，好武将可以以一当百甚至当千，但还是要来回拉扯反复冲击。ps曹仁贼弱，还没系统随机生成的某些武将强。
注意事项
这一作外交太重要了，AI很遵守协议，签了互相不侵犯就真的不侵犯，不像中世纪好好做着贸易他妈两条小船就来莫名其妙封锁港口了，所以一定要用外交保护好自己，避免多线作战，多签贸易协定。
额外想法
我打到现在魏国公，周边局势较稳定，袁绍收了超级多小弟坐上宋国公，惹不起。刘表/袁术已经被灭，孙家占了吴楚两地，刘备还有两大片领地。现在我不好随便宣战，一不小心就要被围殴，于是只好......种地!每回合收入5000+，攒一万多问刘备买城!已经买下琅琊的农场和渔港，还有那个铁矿，准备把刘备养的穷兵黩武让他去怼袁绍!
以上就是全战三国曹操开局玩法介绍。
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