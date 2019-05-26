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全面战争三国怎么结婚？联姻系统怎么玩

2019-05-26 13:07:19来源：91单机游戏编辑：墨染西行

全面战争三国联姻是结盟的最好方法，要怎么结婚呢，91单机小编给大家带来全面战争三国结婚方法说明让我们来好好的了解一下。

结婚方法说明

游戏中是存在结婚系统的，那么我们该怎么让自己选择的领主结婚呢?

3国.png

目前结婚的方式有三种：

1.在家族中选择征婚，随机选择路人结婚。

2.娶女武将，只能娶自己手底下的女武将。

3.联姻，政治联姻大家都知道，介于游戏中大小乔以及貂蝉张的太丑，推荐大家和孙坚联姻至少孙尚香还是很好看的。

如果你选的是郑姜同理，不过是娶男人罢了。

另外生孩子这个问题目前还没有搞清楚机制就不说了。

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