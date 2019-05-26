全面战争三国五虎将怎么解锁？五虎将最快解锁条件介绍

2019-05-26 13:05:47 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

全面战争三国是一款深受玩家喜爱的游戏，相信不少小伙伴都不知道在游戏中五虎上将该怎么解锁呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

最快收五虎将路线

关羽张飞(这个没什么好说的前期就送)：

首先，前期三兄弟真的猛，满编直接横着走。所以，我做了前几个任务(占领三块地，其中需要包含琅琊那块，然后我建议剩下一块再把彭城庙宇拿了，因为里面有太庙可以刷人才成本的一个科技)。

赵云：

然后我就开始往上平推，一条线，泰山-平原-渤海，然后可以看到公孙瓒，把他旁边势力占块地跟他接壤就好，然后赵云就归顺了。(我试了很多次，最后我的理解是，只要和公孙瓒接壤，赵云就会投靠刘备)。

骚操作开始了：

然后走回来，路上把走完的刚刚撸下来的地卖给旁边的派系，让他们每个回合给你钱，一般穷逼也有三四百，袁绍爸爸这种七八百上千都有可能。然后回到泰山往左推。

插一嘴，这时候差不多陶然就已经以身相许白给你了，也可以先留着，我是想打经典的三国，所以后来我全卖给了曹操，让他和袁绍干架去了哈哈哈哈。

往左一路平推都是占一个卖一个，因为会连续10回合都给你钱，其实你特别富有。中间有科技点我都是升的人才成本那条线，因为一路看到稀奇古怪的人先留一手。

诸葛亮，庞统，黄忠，魏延：

到南阳上面，下来把南阳占了，这时候别卖，你要打荆襄的话更不能卖了，然后接着往下打到长沙那一块。在这一块打趴对面，结束之后收黄忠魏延(别打的时候杀掉了，建议手打，别单挑，保护着点对面)。

马超：

然后回头(长沙这边可以卖，不然孙策那边烦死你)，差不多卧龙凤雏剧情也块过完了(诸葛的触发点应该就是拿下南阳这个地)，然后回到黄河边，继续左走，去找马超，操作一样，护着点，都是宝贝。

拿了之后，就可以南下拿益州做个安全的小乌龟了。