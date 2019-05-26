全面战争三国怎么补充兵力？兵力恢复机制是什么

2019-05-26 13:05:46 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国中战争兵力损耗很大，要如何快速补充呢，91单机小编给大家带来全面战争三国补充兵力方法介绍。

补充兵力方法介绍

补充兵力的方法非常的简单，只需要等待兵力就会在进行恢复。

如果是前期城镇人口较少的话。一般自动回复兵力需要一到两年，就是八九个回合。

所以带补兵回复技能的武将就会快一些。

回复兵力的速度和城镇的人口基数成比例。

人口越多回复兵力的速度越快。譬如某城镇，人口4.2万。但是你看这个人口下方有个城镇最大人口数是50万。

所以这就涉及到游戏的核心，建造和科技了。要不停地建造掠夺指派任务保持这个城镇的平稳发展。类似于三国志11里的造兵舍房子段铁厂之类的。

建造科技是核心，能保证你源源不绝地动力。

武将带队需要升级相关科技或者经验到达一定程度(称号)才可以额外带另一队士兵。类似于三国志军团长设定。

当你的城镇人口数达到二三十万的时候。你想想回复几千人的部队大概也就二三回合。所以建造发展真的很重要。甚至大于战斗。这就是这个游戏的最大乐趣之一。军政平衡。粮食充足。方能百战不殆!

进攻敌方时，我方不能在敌方土地上补给，所以战斗胜利后的选项变得至关重要。

譬如刘备进攻黄巾打完之后一百的耐久(就是三国志里的粮食储备)变成了60。这时战胜后三个选项第一要钱，第二回复耐久。

如果新人要继续进攻那么肯定是要选2回复耐久(粮草)，这样子才能走的更远!