全面战争三国兵种怎么克制 兵种及克制关系汇总解析

2019-05-26 13:05:45 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都知道在全战三国游戏中有着丰富的兵种，这些兵种都有自己擅长对付的对手以及不擅长的对手，很多小伙伴都不知道其中克制关系是什么样子的，下面我们就来分享一下全面战争三国兵种克制关系介绍，一起来看看吧!

普通兵种克制关系一览

专属兵种克制关系一览

了解了克制关系，接下来掌握了如何控兵就能为你带来战场上的胜利了。

以上就是全战三国克制关系的相关介绍了。