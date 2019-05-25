三国全面战争秩序怎么提高？增加秩序方法有哪些？

2019-05-26 13:02:57 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

三国全面战争秩序过低会造成很麻烦的后果，要如何提升呢，91单机小编给大家带来三国全面战争提高秩序方法汇总带给你们还不赶快来看看。

提高秩序方法汇总

在我们攻打下一个城市之后是不是发现过不久这个城市的秩序不断的掉，再过段时间就会开始暴动了。

那么有没有什么可以着解决这一问题的办法呢?具体方法如下：

1.驻军，带领一支部队保一方平安。

2.免除税役。

3.差事。

4.部分建筑也是可以提高城市秩序的，需要在科技树中解锁。