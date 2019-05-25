雷霆一击怎么看武器轨迹 攻击轨迹开启攻略详解

2019-05-26 13:02:33 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在雷霆一击游戏中武器开启攻击轨迹可以帮助我们更好的分析如何命中对手，有些玩家还不知道如何打开，下面我们就为大家带来雷霆一击武器轨迹怎么看的介绍，一起来试一试吧!

如图，游戏设置中，倒数第二个绘制跟踪器，开启后可查看攻击轨迹。

以上就是打开武器的攻击轨迹的方法介绍了。