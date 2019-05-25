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全面战争三国怎么搭配兵种？兵种搭配方法分享

2019-05-26 13:01:55来源：91单机游戏编辑：沐兮

最近很多玩家都在问在全面战争三国中兵种怎么搭配?相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

兵种搭配心得图文分享

首先是关于兵种问题

那么就我在这段时间玩的过程中，发现这作，多以弓箭为主要输出点，骑兵的作用和实力也大大加强，那么就导致了一个问题，铁卫的定位是抗线，但是在箭雨下根本扛不住，无论是护甲还是持盾，都差于战士的兵，抗骑兵也同样扛不住，冲击骑兵一波冲锋能够消耗你大量兵力，况且在此作AI变聪明的情况下(会反复冲峰，选取关键突破口，讲实话我都惊了)，铁卫兵种显得的就比较尴尬了。。。。因为我遇到的AI都会大规模配置弓箭手，中等规模的骑兵。。。。

补充：

步兵防御远程的效果，取决于它的护甲和持盾加闪避以及面朝方向(背对，侧对都会受影响)

我截取了四个个代表性兵种，持盾亲卫(绿色)，白龙军(灰色)，青龙军(绿色)，持盾守卫(灰色)。

测试弓箭手是益州神射手。

首次是持盾亲卫(中护甲，持大盾)

在对面的弹药耗尽以后，任然有30+，没有溃散。

其次是青龙军(高护甲，无盾)

然后是白龙军(低护甲，无盾，高远程闪避)

最后是持盾守卫(中低护甲，持小盾，中闪避)

那么综上，简单来说，盾在防御远程上的作用是积为重要的，而高护甲，高闪避，在箭雨面前都是纸老虎，而承接上述，本作弓箭极大增强，所以配兵上就不需要在铁卫上加过多的钱了。

那么铁卫的作用体现在哪呢?个人认为是清场。在包抄清兵上，作用略突出，特别是斧兵，拥有高冲锋，高伤害。但是由于骑兵的增强，他的作用在野战时却又不是很突出，所以铁卫很鸡肋。

再说骑兵

近战骑兵(黄色)，顾名思义，就是来打近战的。冲击骑兵，就是拿来冲锋的。

但是不得不注意一点，骑兵的优势在于机动性，如果只是站着不动，那还不如步兵。所以，骑兵的打法就是，运动战。

对于冲击骑兵来说，这是最重要的。本作即使最强的冲击骑兵，一旦被缠住了，照样是dd。

冲锋的伤害，是近战伤害+冲锋加成，如此，西凉重骑兵可以达到300，几乎是毁天灭地的冲锋了。对应的用法就是，反复冲锋。本作相比之前来说，操作灵敏度是提升了，骑兵很容易就可以脱战，所以一定要注意将骑兵拉动起来。

对于近战骑兵，个人觉得也是一个鸡肋兵种，近战冲锋两不像，我一般是用来清对方的冲击骑兵，或者拖住对面后排，让冲击骑兵有机会背冲。同样，对于反制对方的弓箭手和骑兵，也是极其重要的。

在以往的几部里，反制对方弓箭手，要么就是集中火力对射，AI会优先攻击你的步兵，此时集火对方弓箭手是一个比较好的选择，但是这种操作有风险，操作不好要么阵型会被打乱，要么会脱离战线容易受到骑兵攻击。

我个人推荐是，采用骑兵绕后的方式。

骑兵缠住弓箭手第一个目的是让其不能火力输出，而不是消灭他，因为大规模弓箭手的存在，所以不要贪图杀人，而是尽可能让对面弓箭手失去输出机会。驱赶或击溃即可。

反制骑兵，要利用全面战争特点，人马一体，也就是说，他们的血量是绑定在一起的，骑兵在防远程攻击时非常脆弱，你需要做的任然是集火对方骑兵，优先冲击骑兵(红色)。顺带一提，你的骑兵去切后排的时候一定要注意分散前进，让一对炮灰骑兵去吸引对方活力，我一般选择时近战骑兵(黄色)。本作AI会攻击威胁大的单位，弓箭手会集火你的骑兵，所以就如上述，舔到一队马上冲击下一对，不然你的骑兵马上凉凉。

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