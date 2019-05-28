雷霆一击1V1冷门强力武器有哪些？1V1冷门强力武器介绍

2019-05-26 12:59:43 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

在《雷霆一击(mordhau)》游戏中1V1武器有很多，相信不少玩家都不知道在游戏中1V1武器哪个好呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

《雷霆一击(mordhau)》1V1除了长剑、盾矛、长戟等，还有很多不错的冷门选择。

单手斧falchion

目前玩得时数不多，但是实测下来只有这两把算是能用，其它的缺点都有点明显，或是缺乏突出的专长。

这两把单手武器搭配小盾的时候真的有点像是在玩只狼，可是这两把优秀的地方就是速度快，武器小。

第三人称几乎没办法看清你的动作，用来婊那些只会乱甩武器的无脑玩家有奇效。

而且因为武器很小，假动作不好看透。

另外斧头因为刺击没伤害很容易被看穿套路，记得带第三把武器直接开扁。

EveningStar

这把其实我觉得是一对一最强的武器，除了没办法333全重甲上阵几乎没有缺点。

大鎚难应对的敌人(一直拉距离抓破绽刺击的那种)，对这把完全无效。

能近能远，伤害又不低，真的有够op，特别是alt模式直接黏上对方脸开扁，危险度非常高。

因为只要被扁到一次破绽，下次怎么打都会葛屁。

可是缺点很明显，你口袋不够深买不起skin真的有够丑。

遇上舞王型greatsword longsword玩家会打得很堵烂，因为这把就像是专康特一般玩家的武器。

远距离打消耗，血量够低就黏过去用alt模式收掉对方，但对方不在乎自己血量乱挥一通就变得很麻烦。

不过只要也切成第三人称就没啥问题，(只是1v1第三人称对我而言很破坏游戏体验)。

最后就是本文重点

我相信一定有些第一人称玩家也很赌烂别人用第三人称做出不合理的操作对吧?

明明对方自己露出破绽，找到一个可以攻击的机会时。

结果对方用一个超反人类动作，极高速的转头+低着头往后跑，回避了你的攻击。

然后边跑边甩头的砍回来，你却就这样被毫无逻辑的被反砍几下对吧?

那就赶快去练这把尊爵不凡的武器，BILLHOOK，这把很多人以为只能拿来婊那群小骑兵，但其实1v1也有超级强的战绩。

看似各方面都是劣化版的枪或戟，但其实有个最op的地方，就是用这根东西尻人会把对方拉过来RRR。

你看到那些脑袋一直在乱晃乱跑的小疯子，直接A过去就对了。

因为这把长枪距离很长，所以不用担心像鎚子一样在极限距离被跑掉。

然后对方也因为第三人称整个画面在乱甩，根本不知道你把他钩到哪里去了，有些还会以为离你很远直接被一套乱砍死。

这原因其实很简单，因为一般武器都有击退值，但这把不但没有，还是负的，所以会反把人拉过来。

那些乱甩画面的多半根本不会看你，所以被钩多远他们根本也不知道，而且回马枪对这把武器一点用都没有，因为这再怎么说都是长枪，绝对比剑还要长。

看懂了就赶快去练BILLHOOK教他们做人。