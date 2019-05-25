全面战争三国怎么玩孔融 孔融开局玩法技巧分享

2019-05-26 12:59:19 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在史实中孔融是一个比较奇特的人，嘴上功夫比较厉害，在全面战争三国游戏中作为角色之一，很多小伙伴对其玩法都非常好奇，还不知道的玩家快来看小编带来的孔融玩法攻略吧。

孔融开局的战略格局相对比较明确，但并不简单。首要任务是消灭北海郡内的黄巾乱军并顺势统一北海郡，在这之后系统才会给你展开后续任务。西侧的泰山郡盘踞着黄巾乱党黄邵，经过多次开局的测试，黄邵的主要战略目标是统一泰山郡，并伺机东进北海。南侧的刘备从东郡铁矿起家，有着极强的攻取琅琊的欲望(这也是刘备线的前期重要任务)，并且往往下手很快。攻取琅琊之后，刘备会沿海岸线东进，对山东半岛的汉军下手。在山东半岛扩张完毕后，刘备的主要战略方向转为中原。

由于开局8-10回合左右，北海郡内会刷出满编黄巾乱军，并且黄邵会发动一波进攻，此时的主要兵力必须放在防守北海。所以开局5-6回合之后孔融就失去了扩张半岛的机会，否则就会丢失北海郡。本身开局将领和兵员素质就远不如刘备，再加上孔融大军被牵制在北海，那么半岛的扩张竞赛是绝对打不赢AI刘备的。等黄邵的压力过后，刘备往往已经占领了琅琊甚至东莱。在这种情况下即便消灭黄邵攻取泰山，只有北海、泰山两郡的孔融，实力也远逊于北面的袁绍和南面的刘备，之后的发展就非常困难了。第一两郡的财力养不起太多兵，第二如果想夺回山东半岛就必须向原本的优质盟友刘备(外加刘备后面一票小弟)开战，外交红一片，南线压力会变得非常的大。

为了避免上述情况的发生，刘备攻略山东半岛的意图必须被遏制。考虑到各事件的时间差：刘备在4-5回合攻取琅琊之后东进、8-10回合黄邵和黄巾乱军出现两个满编的攻击波。孔融开局的战略方针就非常明确了：首回合统一北海之后，以最快的速度南下攻取琅琊，阻断刘备东进的线路，之后大军返回北海修整备战，抗住黄邵攻击波。北海防御战打胜之后反攻泰山消灭黄邵，以黄河为屏障防范袁绍。这些战事结束之后，大军再向东折返，逐一消灭山东半岛的汉军，统一琅琊、东莱。至此，山东四郡的稳固根据地将形成，南侧是刘备与陶谦两个稳固盟友，北侧依托黄河与袁绍对峙。无论是种田山东还是扩张河北，操作空间都非常大。

以上就是今天为大家带来的全面战争三国孔融玩法攻略的全部内容，希望对大家有所帮助。