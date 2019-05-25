雷霆一击跑酷点位置在哪？翻墙、跑酷点位置分享

2019-05-26 12:57:59 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

雷霆一击跑酷点位置在哪？《雷霆一击(mordhau)》地图捷径很多，利用好的话可出其不意击杀敌人，那么该怎么操作好呢？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

翻墙、跑酷点位置分享：

1.准心指着的木棍可以爬上去

上去之后的视野，从准心指的位置翻过去，要多跳几次才能抓到那个可以爬的点

2.从准心指的那根木头可以爬过去

放大图，要朝着这个点才能爬过去，跟1一样进去后直接打侧脑

3.这个应该大家都知道，左边岩石可爬，中间石墙可爬

进去的视野

4.这几颗岩石可爬

进去的视野，一上来先丢两颗火球，右下拿补给再丢两颗，暂时切割战场，让中间爬进来的人比较不会一下子压力太大

5.从这里可以进，蓝方站领中央僵持部下时可用，当右边的门塞很多火的时候，上面又有人守着梯子的时候，直接从这儿爬进来就可以了

进去的视野，下去右边打门口的，或是走左边继续再深入一点绕背

6.从这里翻过去，可以不用打坏木板，此处只能进不能出

另外一边也是

7.跑酷点，从这里跳过去可以逃脱追兵，记得快碰到时按跳跃爬上去