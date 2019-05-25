DNF怎么获取第五转职预约活动满级毕业装备 满级毕业装备获取方法介绍

2019-05-26 12:55:25 来源：91单机游戏 编辑：zw

最近，很多小伙伴都好奇在dnf游戏中第五转职预约活动满级毕业装备要怎么样快速获取，很多小伙伴对此都非常好奇，下面快来和小编一起看看关于第五转职预约活动满级毕业装备获取方法介绍吧!

DNF第五转职预约活动满级毕业装备怎么获得

装备获取还需要说吗?深渊就完事了~~当然需要说啦。

预约活动大家可以获得一套90B防具，剑影建议轻甲，小魔女建议板甲。同时获得3个哈林史诗装备，但是特殊装备是一件都没有的。而终极奖励是苍穹幕落武器。那么大家需要为三件特殊装备发愁了。

第一件海博伦获取：新版师徒任务中，徒弟奖励兑换商店，250个徒弟通宝可以兑换一件自选的海博伦史诗装备或者超时空首饰，那么建议大家先兑换海博伦首饰，因为第一天的普通任务和地下城任务就能领取到250个徒弟通宝了，所以第一件海博伦建议大家兑换一个耳环【黑暗祭礼】

因为需要刷三次卢克才能获得永久B套升级券，所以大家需要划水卢克，现在制作海博伦只需要50个魔岩石，就算是低保的情况下，打完三次也差不多了，毕竟都要2周的时间才能打三次，所以第二件海博伦建议选择【王座本源】

第三件特殊装备依旧建议选择海博伦，而不要直接兑换万物的生灭。

接下来需要的就是升级B套，活动挑战送了300个苍穹碎片，其他的靠大家刷鸟背和深渊获得了，因为B套获得的大家都不会直接打造好，也不建议大家立刻打造，因为我们在做装备的过程中，也许会直接出成品。

以上就是小编为大家带来的关于dnf第五转职预约活动满级毕业装备获取方法介绍啦!