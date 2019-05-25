全面战争三国怎么种田？种田流技巧是什么？

全面战争三国中战争后勤十分重要，要如何发展内政呢，91单机小编给大家带来全面战争三国种田指南技巧分享，需要的朋友还不快进来看看。
种田指南技巧分享
在《全面战争：三国》(以下简称全战三国)中，决定一场战争的胜负，并不完全是兵力与谋略的较量。想要赢得战争，除了战场上的布局和操作之外，更关键的是后方的内政经营。
北定中原，先稳后方
即便选择家大业大的曹操开局，手里的一亩三分地也经不起连续几个回合征战的消耗，一不小心就会陷入粮食危机，甚至发不出武将们的俸禄，引发众叛亲离的惨案。
游大师强烈建议初次接触全战系列的玩家，在征战沙场之前，务必将内政和外交梳理妥当，解决了后顾之忧，方有机会一统天下。
丞相开局难，难在花得快
《全战三国》的内政，主要任务是管理手下统治的郡国，一个郡通常由1个省城和1-2个村庄组成。你可以在省城周围布置城墙和箭塔，抵御外敌进犯;省城还能够建设特殊功能建筑，用于整个国家(势力)的维护和发展。
开疆拓土需要按部就班
在内政系统中，粮食是最重要的资源之一，每个回合都必须留意粮食生产和消耗的情况。一旦粮食不足，将会影响士兵的补充，本地郡国的公共秩序也会因此下降。
在前期升级主城和招募军队前，最好提前1-2个回合规划，避免人口增多后，粮食消耗剧增，一旦农田生产跟不上进度，非常容易造成崩盘。
吃饱才有力气打仗
《全战三国》的金钱可以通过打仗掠夺获得，不过更多时候还是依靠商业建筑产出，但优先级建议放在军事建筑之后，保证兵力补给再发展商业和贸易。
贸易是本作中前期比较稳定的收入来源，一开始只能跟一个国家(势力)签订贸易协议，升级高级建筑之后才能陆续开通后续贸易线路。
贸易和外交都能带来大量财富
初期为了保证每回合的贸易收入，最好跟袁绍等大势力互通有无。另外，升级部分高级建筑需要的特产物资，也可以经由贸易从他国获得。
发展上轨道，物资不再缺
等你的统治疆域扩大到一定程度，便可以着手规划各省城的特殊功能建筑分布，相同类型的功能建筑集中在一起，能够产生相互加成的作用。
当你坐拥一系列的产粮基地、贸易商区、军事重镇…想必用不上游大师指点迷津，直接集结兵马一波平推就赢了。
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