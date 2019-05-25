三国全面战争战斗快捷键怎么操作？战斗快捷键操作方法分享

2019-05-26 12:53:51 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

三国全面战争战斗快捷键怎么操作？三国全面战争是一款非常好玩的策略游戏，那么游戏中怎么战斗呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

《三国全面战争》中想要统帅三军井井有序地进行战斗，可并不是件容易的事。因为战斗操作比较复杂，所以官方为玩家设计了很多快捷键，通过简单地按键组合就能完成一次复杂的操作。

由于最近几代全战编组后是不锁定阵型的，所以似乎很多人都不知道这个操作。

首先将你部好阵型的部队用ctrl+数字编组;

然后在整个编组右上角点击那个小点锁定编组阵型;

此时你再全选整个编组后，右键点击一个敌人是整个编组内的部队选择对应的敌军冲锋，而不是所有人都A那一个部队去了。

这样就省得你每个部队都要点一下敌人。

在你布好阵之后想整体把部队不破坏阵型的前进可以全选部队按方向键上下左右平移，但是我觉得最好用的还是按住alt再按住鼠标左键整体拖动部队。

而如果你担心骑兵，弓兵走得快，走着走着就跑到最前面去了，就用前面说的编组锁定，这时整个部队是按着同一速度前进。

还有本作的画线功能我觉得非常好用，尤其是针对骑兵不用一点点调整走位，想包抄的时候就画一条迂回线让他自己跑去 具体操作：选中部队按住shift,再按住右键画线。

本作的快捷键按esc就可以看到，使用起来还是比较方便的，圈了几个觉得比较常用的。

几个设置：

默认奔跑：本作移动就是奔跑状态，如果你是进攻方，走了一段路后发现打不过敌人相同的兵种，就看看你的部队体力是不是跑光了(按R切换奔跑/行走)。

防御模式：如果你让弓箭手A别人，结果那个人跑出射程了然后你的弓箭手为了射他，进行自动追击而会跑出本阵暴露出来，这时请点击防御模式就不怕乱跑了。

部队类型排序：武将排一起，士兵排一起，省去手动编组区分。

替换兵牌不多说。

战斗中按空格可以显示更多信息。

再说最后一个，视角问题，全战默认的视角模式按鼠标滚轮是垂直升高/降低视角，有的人非常不习惯，所以用下面那种模式就是像别的RTS一样，滚轮直接缩放远近。